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Алкогольное мороженое Speakeasy представляет три новых вкуса
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Алкогольное мороженое Speakeasy представляет три новых вкуса 

ИнформУпак 2 часа назад
Совместно с итальянским брендом Lazzaroni, Speakeasy разработала два аромата, используя свои фирменные алкогольные напитки Amaretto и Limoncino. И в сотрудничестве с британским производителем спиртных напитков Conker Spirits создала мороженое с кофейным ликером.
Основатель Speakeasy Джейн Вудхед (Jane Woodhead) сказала: «После успеха нашего первого ассортимента коллекции Ableforth, мы разработали эти три дополнительных вкуса в сотрудничестве с новыми партнерами. Торговая марка Speakeasy Ice Cream была создана для работы с производителями спиртных напитков, и мы рады видеть, что наши новые идеи находят отклик на рынке».
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