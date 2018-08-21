Алкогольное мороженое Speakeasy представляет три новых вкуса

Совместно с итальянским брендом Lazzaroni, Speakeasy разработала два аромата, используя свои фирменные алкогольные напитки Amaretto и Limoncino. И в сотрудничестве с британским производителем спиртных напитков Conker Spirits создала мороженое с кофейным ликером.

Основатель Speakeasy Джейн Вудхед (Jane Woodhead) сказала: «После успеха нашего первого ассортимента коллекции Ableforth, мы разработали эти три дополнительных вкуса в сотрудничестве с новыми партнерами. Торговая марка Speakeasy Ice Cream была создана для работы с производителями спиртных напитков, и мы рады видеть, что наши новые идеи находят отклик на рынке».