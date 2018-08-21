5 ошибок в кормлении детей, или к чему ведет насилие едой

Ксения Вагнер — о том, почему важно не циклиться на детском питании и как привить ребенку здоровый аппетит.

Читая мои тексты о детях, многие думают, что я мать-пылесдувщица, а мои отпрыски — три хрустальные вазы. Стоят себе в «горке», а я только и делаю, что сдуваю с них невидимый сор.

На самом деле моя нежность, терпение и умение слушать сына и дочерей не отменяют определенного количества запретов в нашей семье. И один из них — iPad во время еды.

Когда я вижу, как родители ложка за ложкой пичкают чадо супом, пока оно стекленеет перед смартфоном, мое бурное воображение тут же рисует эту девочку с розовым бантиком лет в 15. Она либо очень толстая, либо болезненно тощая, то худеет, то поправляется, обожает Сникерсы, но сидит на яблоках, с высокой вероятностью у нее булимия или, наоборот, анорексия. По данным психологов, сегодня у многих детей пищевые расстройства начинаются не в подростковом возрасте, как раньше, а уже в 7-8 лет (!). Почему? Потому что отношения с едой уже в раннем детстве превращаются из конструктивного партнерства в агрессивное насилие — стараниями родителей.

Основных ошибок, совершаемых большинством, — пять, но первая и основная — накормить во что бы то ни стало. Проклятие чистой тарелки, которое мы несем из поколения в поколение. Почему, зачем мы упорно заставляем ребенка доесть «до дна», — загадка. Если мы на минутку замедлимся в ежедневной суете и зададим себе этот вопрос «Зачем я заставляю его есть, когда он не хочет?», то рационального ответа не найдется. Мы заставляем потому, что заставляли нас. А нас заставляли, потому что наши родители и бабушки знали, что такое дефицит, а то и вовсе голод. Крошки считали не от хорошей жизни. Сегодня в любом крупном супермаркете одного сыра сортов 30 — но мы продолжаем свой гастрономический террор в отношении детей. Неосознанно, на психологическом автопилоте.

Из этой первой ошибки вытекает вторая, под названием «все средства хороши». Не ест? Сейчас машинки поедут в гараж, а самолетики полетят в ангар. Не едут и не летят? Тогда iPad. Десять ложек подряд, пока не кончилась Свинка Пеппа. Хотя, если и кончится, — нестрашно, на YouTube есть все серии.

Что происходит, пока Пеппа бегает по экрану, а ребенок механически жует котлетку? Котлетка послушно совершает предначертанный ей путь, но малыш едва ли чувствует насыщение, за которое, как и за все в нашем организме, отвечает мозг. Потому что у мозга на повестке дня мультфильм.

Ребенок не осознает, что он ест, не чувствует вкуса пищи, плохо жует и не наедается. Стоит ли удивляться, что через час после такого ужина он снова хочет есть? Но, конечно, не суп и не котлетку, а что-нибудь вроде печенья или конфеты. Котлетки он, между прочим, уже сегодня ел!

И тут наступает черед третьей ошибки — мелких перекусов. Пусть хоть печеньку, хоть конфетку — лучше, чем ничего. Лучше ли? Подумайте сами: витаминов — ноль, а чувство голода — хоть и ненадолго — но удовлетворено. Ребенок заполнен, но не заправлен. Аппетит перебит, и к подоспевшему ужину не успевает разыграться. И все начинается заново: до дна, самолетики, Пеппа и т.д.

Переходя к четвертой ошибке, заглянем, кстати, в тарелку — чем там нагружены наши самолетики? Брокколи на пару? Вареная курица? Суп-пюре из шпината?

Давайте честно — вы сами все это едите? Я обеими руками за полезную еду, но полезное не должно быть невкусным. Не надо картошки фри, долой пиццу, прочь наггетсы и прочие полуфабрикаты. Но чуть-чуть соли и капля растительного масла еще не испортили не один кусочек курицы. Готовить полезно, но невкусно — четвертая ошибка многих мам. Понаблюдайте за своим малышом — что он любит, а что нет? Если от киноа его тошнит, но он с удовольствием ест рис, в тотальной отмене киноа не будет катастрофы. Моя золовка до сих пор, в 30 с лишним лет, не может даже смотреть на молоко, потому что все детство Ее поили им насильно. Полезно же, да? Ладно, без молочки жить можно и даже припеваючи, а вот с привитым с детства отвращением, например, к овощам — уже сложнее.

И, наконец, пятый ход — практически конем. Съешь суп — и я дам тебе конфетку. Премирование сладким и привычку любую трапезу «заедать» сладким 99% из нас благополучно переносит во взрослую жизнь. Наорал босс? Шоколадка. Не звонит бойфренд? Шоколадка. Все заколебало? Шоколадка. И после любого обеда или ужина — тоже шоколадка.

Я не против отмены десерта. Антисахарный террор — это тоже террор, и для ребенка мучительный. Но пусть десерт будет осознанным удовольствием — а не условием. Лучше всего вообще не привязывать сладкое к другим приемам пищи, а сделать его отдельным ритуалом — например, в выходные, или когда вы ходите в кафе, или, на худой конец, один раз в день, но в конкретное время.

Увы, со старшим сыном я поначалу совершала все промахи из этого списка, но, к счастью, вовремя остановилась, и лет с четырех «выключила» тему еды.

Правил всего три: есть полезную еду, когда голоден, но не кусочничать между завтраком, обедом и ужином, десерт НЕ заменяет основной прием пищи, мороженое по воскресеньям.

Сейчас сыну пять лет, и он в отличной форме, не толстый и не худой, у него нормальный аппетит, но нет интереса к еде, за исключением сладкого. Есть довольно ограниченный набор блюд, которые ему по вкусу, — и ничего нового он не желает пробовать ни под каким соусом, в прямом и переносном смысле. Зато младшая дочь, которую миновали самолетики и т.д., ест все и с удовольствием, охотно пробует новое и обстоятельно ковыряется в тарелке, явно получая удовольствие от процесса.

Давайте не делать из еды культа. Еще ни одно дитя мегаполиса, съевшее пять ложек супа вместо двадцати, не умерло от голода. На самом деле ребенок куда лучше взрослого чувствует свой организм — и никогда не будет терпеть голод осознанно. Просто дайте ему проголодаться, приготовьте вкусное блюдо, ешьте вместе с ним с удовольствием — и пусть айпад Вам больше не понадобится. (А о том, почему вам самой не стоит «сидеть» в гаджетах при детях, я писала здесь).

Текст: Ксения Вагнер