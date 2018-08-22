Против болезней и ожирения: как правильно кормить детей

В Беларуси корректируют нормы питания детей школьного возраста. В школьном меню будет меньше соли и сахара и больше молочных продуктов. По данным Академии наук Беларуси, за последние 10 лет заболеваемость детей выросла на 33%. Среди главных проблем — избыточный вес. Особенно у мальчиков 6-8 классов. Ежегодно у школьников выявляется около 300 случаев заболевания сахарным диабетом. Из-за избытка соли в рационе растет число детей с гипертоническими проблемами. Каждый житель Беларуси потребляет в день 11 граммов соли. Норма ВОЗ — пять граммов.

По данным ВОЗ, здоровье и развитие детей на 70% зависит от питания. Идеальное соотношение жиров, белков и углеводов в рационе ребенка — 1:1:4. Калорийность еды для детей 7-10 лет не должна превышать 2400 ккал. Норма для подростков 14-17 лет — 2600-3000 ккал в день. Если ребенок занимается спортом, лучше «добавить» ему 300-500 ккал. Ежедневная норма белка для школьника — 75-90 граммов. Самые ценные белки для детского организма молочного и рыбного происхождения. Суточная норма жиров для школьника — до 80-90 граммов, желательно растительных. «Детская» норма потребления углеводов — не более 300-400 граммов. Самые полезные углеводы содержат не перевариваемые пищевые волокна. В рационе ребенка необходимы продукты с микроэлементами йодом, железом, фтором. Как заявляют медики, современный школьник должен есть не менее четырех раз в день.

Чем кормить детей, чтобы они росли здоровыми и хорошо учились, телеканалу «МИР 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина . Интервью смотрите в видеоролике.

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