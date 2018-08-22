Ещё
Против болезней и ожирения: как правильно кормить детей
Далее:
Читайте также:
Ещё

Против болезней и ожирения: как правильно кормить детей 

Мир24 17 часов назад
В Беларуси корректируют нормы питания детей школьного возраста. В школьном меню будет меньше соли и сахара и больше молочных продуктов. По данным Академии наук Беларуси, за последние 10 лет заболеваемость детей выросла на 33%. Среди главных проблем — избыточный вес. Особенно у мальчиков 6-8 классов. Ежегодно у школьников выявляется около 300 случаев заболевания сахарным диабетом. Из-за избытка соли в рационе растет число детей с гипертоническими проблемами. Каждый житель Беларуси потребляет в день 11 граммов соли. Норма ВОЗ — пять граммов.
По данным ВОЗ, здоровье и развитие детей на 70% зависит от питания. Идеальное соотношение жиров, белков и углеводов в рационе ребенка — 1:1:4. Калорийность еды для детей 7-10 лет не должна превышать 2400 ккал. Норма для подростков 14-17 лет — 2600-3000 ккал в день. Если ребенок занимается спортом, лучше «добавить» ему 300-500 ккал. Ежедневная норма белка для школьника — 75-90 граммов. Самые ценные белки для детского организма молочного и рыбного происхождения. Суточная норма жиров для школьника — до 80-90 граммов, желательно растительных. «Детская» норма потребления углеводов — не более 300-400 граммов. Самые полезные углеводы содержат не перевариваемые пищевые волокна. В рационе ребенка необходимы продукты с микроэлементами йодом, железом, фтором. Как заявляют медики, современный школьник должен есть не менее четырех раз в день.
Чем кормить детей, чтобы они росли здоровыми и хорошо учились, телеканалу «МИР 24» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина. Интервью смотрите в видеоролике.
ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ
Мир24: последние новости
Как в ресторане: готовим пасту с раками Как засолить огурцы Фермер о тонкостях производства французских сыров в Подмосковье
Женский форум  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядели доисторические красотки4
Вредна ли микроволновка на самом деле8
«После лагеря ребенка словно подменили»79
Мать рассказала, как искала похищенного отцом сына
Привычки женщины, которая никогда не выйдет замуж12
Видео
19:17
Как восстановить любимые кроссовки
Дом и сад
00:30
Бузову сняли танцующей в микробикини
Звёзды
03:13
Звезды, которых ругают за фотошоп
Звёзды
18:25
Советские звезды, не родившие детей
Звёзды Дети
12:39
Опилки, навоз и мох. Из чего можно сделать самогон
Еда
09:48
Когда мы начнём есть искусственное мясо
Еда
03:10
Что вы не знали о главной блондинке Голливуда
Звёзды
10:06
Макияж, превративший звездных красавиц в страшил
Звёзды Красота
02:46
Изменял жене с сестрой: певца избили в прямом эфире
Звёзды
00:29
Маликова показала фото в стиле «Спасатели Малибу»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение