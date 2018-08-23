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Когда мы начнём есть искусственное мясо
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Когда мы начнём есть искусственное мясо 

Рамблер 6 часов назад
В 2017 году население планеты составляло 7,5 миллиардов человек. Около миллиона людей постоянно недоедают, из-за чего у них развиваются болезни, в том числе смертельные. Одна из главных проблем в питании — нехватка белка, получаемого из мяса. Но за счёт улучшения жизни в развивающихся странах потребление мясных продуктов год от года растёт. Пока ещё у нас есть возможности обеспечить всех мясом, но в будущем мы столкнёмся с дефицитом мясных продуктов. При нынешнем уровне развития технологий производства мяса человек сильно ухудшает экологию Земли: рогатый скот — один из главных источников парниковых газов. В ряде стран животные, которых разводят на фермах ради мяса, выделяют больше газов, чем автомобили и самолёты. Кроме того, домашним животным требуется вода, которая уже сегодня дефицитна. Есть и ещё одна сложность, о которой обычно умалчивают. Рогатый скот постоянно кормят антибиотиками, и есть мнение, что через 10-15 лет антибиотики из-за чрезмерного распространения перестанут быть эффективными, а значит, коровам, овцам, козам будут грозить болезни. В этой ситуации видится единственный выход: создать искусственное мясо, которое будет более полезным, питательным и здоровым. И первый шаг к этому уже сделан. Смотрите видео и узнайте, какое мясо будет на наших столах к середине века.
Женский форум
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