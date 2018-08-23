Опилки, навоз и мох. Из чего можно сделать самогон

Самогон — традиционный отечественный крепкий напиток, который получают посредством перегонки браги. А вот сырьём для браги могут служить самые разные продукты. Чаще всего это зерновые, картофель, фрукты, но российские умельцы могут сделать самогон и из куда менее привычных продуктов.

1. Камыш. Это растение распространено повсеместно, найти его можно возле водоёмов. Для самогона использовали корни, которые собирали весной и осенью, когда в корнях высоко содержание сахара и крахмала.

2. Ягель. Этот лишайник растёт в северных регионах, и он был очень выгоден для производства самогона, поскольку в нём содержится много крахмала. Ягель доступен почти круглый год, доставался он самогонщикам бесплатно. Кроме того, лишайник применяли и для очищения напитка: он способен впитывать вредные вещества из браги.

3. Дешёвые карамельные конфеты. Для самогона подходили даже просроченные карамельки и ириски. Благодаря высокому содержанию сахара конфеты были прекрасным сырьём для самогона: из 1 килограмма карамелек, к которым добавлялись дрожжи и вода, можно было получить до литра напитка с любопытным ароматом и вкусом.