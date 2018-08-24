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Назван самый вредный продукт
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Назван самый вредный продукт 

Рамблер 24 августа 2018
Фото: РИА Новости
Кокосовое масло назвали самым вредным продуктом, пишет Life.ru со ссылкой на лекцию директора Института профилактики и эпидемиологии онкологических заболеваний Фрайбургского университета и профессора Гарварда Карин Михелс.
Михелс заявила, что ни одно исследование еще не признало какую бы то ни было пользу кокосового масла. По ее словам, оно даже вреднее сала, так как полностью состоит из насыщенных жирных кислот, которые могут закупорить коронарные артерии.
Профессор назвала кокосовое масло «чистым ядом» и призвала заменить его рапсовым или оливковым маслом.
Женский форум  Ещё 40 источников 
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