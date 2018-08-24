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Анна Кузнецова озаботилась условиями содержания в СИЗО беременных и детей
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Анна Кузнецова озаботилась условиями содержания в СИЗО беременных и детей 

Российская Газета 10 часов назад
Фото: Российская Газета
Уполномоченный по правам ребенка при президенте РФ Анна Кузнецова считает недопустимым, когда содержащихся в СИЗО беременных женщин и несовершеннолетних детей лишают специальной диеты.
"Отмена или сокращение специальной диеты для беременных женщин, кормящих матерей и несовершеннолетних, содержащихся в СИЗО, может негативно повлиять на здоровье как матери, так и ребёнка, — объясняет она. — Независимо от места нахождения и обстоятельств дети должны получать весь необходимый рацион. Это их законное право".
Главный детский омбудсмен уже готовит обращение в УФСИН, чтобы разобраться в сложившейся ситуации. На то, что нормы питания беременных женщин и кормящих матерей, содержащихся в СИЗО, меньше, чем у содержащихся в колониях, обратили внимание в Общественной наблюдательной комиссии Москвы по контролю за соблюдением прав граждан в местах лишения свободы. В ОНК пожаловались будущие мамы, содержащиеся в СИЗО-6.
Как пояснили в пресс-службе Уполномоченного, нормы питания были установлены приказом Министерства юстиции России № 48 от 2016 года. Но заключенные, содержащиеся в колониях, могли рассчитывать на дополнительное питание, которое было предусмотрено постановлением Правительства РФ № 205.
ФСИН уже предпринял попытку устранить эту диспропорцию. В ведомстве разработан проект приказа, который должен уравнять нормы питания для подозреваемых и осужденных беременных женщин и кормящих матерей. По имеющейся информации, документ как раз проходит межведомственное согласование.
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