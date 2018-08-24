5 правил стирки джинсов

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Правило №1 Предпочтительно стирать изделия из джинсовой ткани руками, это наиболее деликатный способ очищения.

Правило №2 Стирать лучше в ванне, а не в тазу: это позволяет полностью расправить джинсы при замачивании и стирке. На ткани не останутся заломы, складки и пятна.

Правило №3 Замачивайте джинсы не дольше чем на час. Для закрепления цвета добавьте в воду 1 стакан уксуса и 2 ст. л. поваренной соли. Разведите ингредиенты в небольшом количестве воды, прежде чем вылить в воду для стирки.

Правило №4 Вода должна быть не выше 40 градусов, а лучше холоднее.

Правило №5 Забудьте о стиральном порошке: он лишает блеска металлические детали и плохо вымывается из ткани. Воспользуйтесь жидкими средствами для стирки, шампунем или хозяйственным мылом.