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5 правил стирки джинсов
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5 правил стирки джинсов 

WomanHit.ru 21 минуту назад
Фото: WomanHit.ru
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Правило №1  Предпочтительно стирать изделия из джинсовой ткани руками, это наиболее деликатный способ очищения.
Правило №2  Стирать лучше в ванне, а не в тазу: это позволяет полностью расправить джинсы при замачивании и стирке. На ткани не останутся заломы, складки и пятна.
Правило №3  Замачивайте джинсы не дольше чем на час. Для закрепления цвета добавьте в воду 1 стакан уксуса и 2 ст. л. поваренной соли. Разведите ингредиенты в небольшом количестве воды, прежде чем вылить в воду для стирки.
Правило №4  Вода должна быть не выше 40 градусов, а лучше холоднее.
Правило №5  Забудьте о стиральном порошке: он лишает блеска металлические детали и плохо вымывается из ткани. Воспользуйтесь жидкими средствами для стирки, шампунем или хозяйственным мылом.
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