УФСИН Бурятии проводит проверку данных о якобы имеющейся в колонии камере для пыток

УЛАН-УДЭ, 31 августа. / ТАСС /. Управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Бурятии проводит проверку после информации, поступившей от омбудсмена республики, о якобы имеющейся камере для пыток в исправительной колонии (ИК) № 2 в пригороде Улан-Удэ. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального УФСИН.

" [По данному факту] назначена и проводится служебная проверка", — сказал представитель ведомства.

Накануне уполномоченный по правам человека в Бурятии Юлия Жамбалова сообщила, что посещала ИК № 2, где увидела пустующую камеру в Едином помещении камерного типа (ЕПКТ). Один из сотрудников учреждения во время обхода сказал, что это «камера для пыток». Уточнить, что имелось в виду, у омбудсмена не получилось, так как мужчина не продолжил участие в обходе колонии. Другие сотрудники ИК №2, присутствовавшие при высказывании их коллеги о камере, пояснили Жамбаловой, что это была шутка.

Уполномоченный по правам человека обратилась с просьбой проверить информацию в прокуратуру и УФСИН по Бурятии.

В аппарате омбудсмена уточнили, что в ЕПКТ содержатся злостные нарушители из исправительных колоний № 1, № 8 и № 2. «Содержание осужденных в ЕПКТ приравнивается к тюремному заключению, где разрешается получить одну посылку и одно краткосрочное свидание в течение шести месяцев», — поясняется в сообщении.