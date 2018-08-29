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В жару предложили пить кофе по-итальянски
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В жару предложили пить кофе по-итальянски 

Lenta.ru 28 минут назад
Фото: Lenta.ru
Бренд Nespresso выпустил лимитированную коллекцию из двух кофейных блендов. Об этом сообщается в пресс-релизе, присланном в редакцию «Ленты.ру» в среду, 29 августа.
Новые бленды созданы специально для дегустации в жару со льдом: Ispirazione Salentina и Ispirazione Shakerato. На их создание экспертов Nespresso вдохновила итальянская кофейная культура и рецепты холодного кофе с Апеннинского полуострова. Бленд Ispirazione Salentina — мягкий, сбалансированный и насыщенный кофе с ореховым ароматом и нотами обжарки в послевкусии, Ispirazione Shakerato — вкус и аромат темного шоколада и ноты какао.
Nespresso также выпустил лимитированные аксессуары: бутылку Nomad для кофейных напитков и набор VIEW Shaker Mini Kit (два бокала со специальными крышками для смешивания коктейлей и формочка для льда).
Бренд Nespresso производит кофейные капсулы и кофемашины, а также кофейные аксессуары и десерты. Главный офис компании находится в Лозанне, Швейцария. Компания представлена в 64 странах мира. В крупнейших городах мира работает свыше 458 эксклюзивных бутиков Nespresso.
В мае 2018 года компания Nespresso представила в коллекции коллекции Explorations лимитированный бленд кофе Galapagos Santa Cruz. Сырье для нового бленда поставляется с небольших кофейных плантаций на экзотических Галапагосских островах, входящих в состав Эквадора.
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