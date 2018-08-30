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Лучшие украшения для невесты
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Лучшие украшения для невесты 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
На свадьбе любая мелочь имеет значение: и правильно подобранные аксессуары, и бижутерия. В нашей подборке самые лучшие на любой вкус и кошелек.
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Подробнее: https://peopletalk.ru/article/svadebnaya-bizhuteriya/
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