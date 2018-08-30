Столичные родители стали чаще обращаться к врачам с проблемой детского ожирения

Департамент здравоохранения зафиксировал рост детского ожирения.

Столичный департамент здравоохранения сообщил, что за последнее время увеличилось число детей, страдающих от лишнего веса. По сообщениям пресс-службы, ситуация с каждым днем все ухудшается.

Проблема детского ожирения последнее время приобрела глобальный характер. Во всем мире число детей с избыточной массой тела и ожирением неуклонно растет. В последние годы и в Москве наблюдается увеличение обращаемости к врачам по поводу ожирения,

— сообщает ведомство.

Избежать ожирения у детей можно с помощью своевременного обращения к педиатру, правильного питания и достаточной физической нагрузки. В преддверии нового учебного года главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова дала советы родителям по здоровому питанию школьников. Главное, по словам специалиста, приучать детей к правильному образу жизни на своем личном примере.

Ребенок не должен уходить утром из дома голодным. Обязательно найдите время для завтраков, а также ужинов, в кругу семьи. Это позволит сформировать привычку завтракать. Ребенок не должен голодать, частое и дробное питание небольшими порциями входит в понятие здорового питания. Наличие режима питания позволяет сохранить здоровье на долгие годы. Питаться лучше 4-6 раз в день.

Специалист обратила особое внимание на выбор продуктов питания для школьников. Стародубова призывает исключить из рациона фаст-фуд и любую еду с высоким содержанием сахара, соли и жиров. Школьники должны есть фрукты и овощи, продукты со сложными углеводами (цельнозерновой хлеб, каши) и источниками полноценного белка (нежирное мясо, рыба).

Нарушение питания приводит к повышенной утомляемости, снижению успеваемости в школе, нарушением роста и развития. Переедание, как и недоедание способствую раннему формированию алиментарно-зависимых заболеваний, к которым относятся гастрит, ожирение, сахарный диабет 2 типа, сердечно-сосудистые заболевания, белково-энергетическая недостаточность, анемия и другие.

К слову, узнать больше о здоровом питании можно на лекциях «Питание — основа здорового образа жизни», которые пройдут 1 сентября в парке «Измайловский» и 2 сентября в усадьбе Воронцово.

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