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Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья
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Привычные сочетания продуктов опасны для здоровья 

Рамблер 19 часов назад
Паста с помидорами — одно из самых вкусных блюди итальянской кухни. Плотность макарон и свежесть томатов, кажется, идеально дополняют друг друга. Между тем, кислота, содержащаяся в помидорах, блокирует выделение фермента, который содержится в макаронах. Это может вызвать сонливость после порции пасты, а иной раз и вздутие живота. А какие ещё привычные сочетания продуктов вредят вашему здоровью?
1. Молочный коктейль с бананом — привычный перекус для приверженцев здорового образа жизни. А вот диетологи относят это сочетание к тяжёлым, совместное употребление молока и бананов может спровоцировать сложности с пищеварением.
2. Запивать вином десерты — не лучшая идея. Всё потому, что и вино, и десерты имеют выраженные вкусы и перебивают друг друга. Но это ещё не все: и в вине, и в десертах содержатся углеводы, которые превращаются в жир.
3. Фрукты не стоит выбирать для завершения трапезы. В них содержатся простые сахара, которые не требуют переваривания, поэтому фрукты не должны оставаться в желудке на долгое время. Если есть их в сочетании с другими продуктами, особенно тяжёлыми для переваривания, фрукты будут застаиваться в желудке и попросту загнивать, что вызовет дурное самочувствие.
Чтобы изучить другие такие привычные, но опасные для здоровья сочетания продуктов, посмотрите видео.
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