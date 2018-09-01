Кухонная техно новинка — холодильники для хранения вина Miele

У бренда Miele появилась линейка винных холодильников с большим ассортиментом моделей: отдельно стоящие (большая модель), встраиваемые под столешницу (средняя модель) и встраиваемые в нишу (маленькая модель). Большие холодильники вмещают до 178 бутылок, средние — до 34 бутылок, маленькие — до 18.

Главные фишки винного холодильника

Можно хранить различные вида вин и каждое при правильных условиях.

Набор для сомелье в отдельно стоящих моделях помогает не только подготовить вино для подачи, но и правильно хранить открытые бутылки.

Дверца встроенного под столешницу холодильника открывается легким нажатием.

Фильтр Active AirClean: позволяет устранить в холодильной камере практически все запахи.