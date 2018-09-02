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Правильное питание и хороший сон: как помочь ребенку справиться со школьными трудностями
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Правильное питание и хороший сон: как помочь ребенку справиться со школьными трудностями 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Школьная пора — сложное время. Большинство из нас не любило один или несколько предметов, некоторые сидели в ожидании конца урока, а лень могла сопутствовать решению почти каждого домашнего задания. Современные дети — не исключение, им также нужен стимул для того, чтобы хорошо учиться. В этом материале «ВМ» собрала советы, как помочь ребенку справиться с школьными трудностями и облегчить процесс обучения.
Питание
Ребенок никогда не должен уходить утром из дома голодным. Завтрак, пожалуй, самый важный прием пищи.
— При выборе блюд, конечно, необходимо учитывать индивидуальные предпочтения. Каша, или омлет, или бутерброд, овощи и зелень, йогурт, фрукты, вода, чай или какао являются традиционными блюдами на завтрак. Нежелательно подавать на завтрак, как, впрочем, и в другое время суток, блюда с высоким содержанием сахара, соли и жиров. К таким продуктам, например, относится фаст-фуд, — рассказала главный диетолог Департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова.
Стимул к учебе для ребенка каждой возрастной группы должен быть свой. Психолог Татьяна Мельникова уверяет: заставить учиться первоклассника угрозами о том, что если он не получит образование, то станет дворником, скорее всего, не выйдет.
— За маленькими детьми нужно хорошо присматривать. Необходимо найти, что им нравится больше всего. Возможно, ребенок увлечен математикой. Стоит сделать акцент именно на этом предмете — и он уже будет ходить в школу с интересом. К тому же если у ребенка будут друзья в школе, если вы не будете его ругать за мелкие ошибки и постоянно наказывать при каждой двойке стоянием в углу, то интерес к учебе у него не пропадет, — сказала Татьяна Мельникова.
Какие темы сочинений ближе всего современным школьникам можно прочитать здесь.
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