Нужно ли человеку есть хлеб

В советское время говорили, что хлеб — всему голова. Мы привыкли уважительно относиться к этому продукту, и многие россияне даже представить себе не могут, как можно есть без хлеба. Между тем в последнее время слышится немало призывов отказаться от него в пользу стройной фигуры и здоровья. А можно ли в принципе жить без хлеба?

Давайте сначала разберемся, какие полезные вещества содержатся в хлебе. Он богат рибофлавином, ниацином, тиамином, биотином и другими витаминами группы В, причем многие из этих элементов гораздо лучше усваиваются именно из хлеба, чем из других продуктов.

Витамины группы В регулируют функции нервной системы, и если они не будут поступать в организм, это чревато развитием депрессий и неврологических недугов. Если вы вспыльчивы, плаксивы, раздражительны, быстро утомляетесь, это свидетельствует о дефиците витаминов данной группы. Далее — в хлебе содержится витамин Е, участвующий в синтезе ДНК и стабилизации эритроцитов и мышечной ткани. Кроме того, витамин Е представляет собой мощный антиоксидант, препятствующий старению тканей организма.

Присутствуют в хлебе в значительных количествах и полезные минералы — магний, калий, фосфор, натрий, ванадий, марганец, кобальт. Ванадий в природе вообще найти трудно, а между тем он участвует во многих реакциях организма, например, в обменных процессах.

Противников хлеба, желающих похудеть, пугает в основном содержание в нем сложных углеводов. Но при недостатке углеводов нарушается синтез серотонина –гормона-нейромедиатора, благодаря которому мы успешно противостоим стрессам. В хлебе из муки грубого помола, отрубей и цельного зерна содержатся в большом количестве пищевые волокна. Они способствуют нормализации работы кишечника, а также удалению из организма шлаков и токсинов и снижению уровня холестерина в крови.

Теоретически можно отказаться от хлеба, если вы будете получать необходимые вещества из других продуктов питания. Но это не так легко, как кажется. Поэтому диетологи не рекомендуют совсем исключать хлеб из рациона. Чтобы не было вреда здоровью, нужно выбирать «правильный» хлеб.

Во-первых, откажитесь от таких продуктов, как печенье, торты и пирожные — они состоят из простых углеводов и действительно грозят ожирением.

Во-вторых, избегайте белого хлеба, испеченного из муки высшего сорта — в нем одни калории и крахмал. Его рекомендуется употреблять лишь в подсушенном виде при воспалительных заболеваниях ЖКТ. Все остальные сорта допустимы.

Можно употреблять хлеб, произведенный из ржаной муки или смеси ржаной и пшеничной. А самые полезные сорта хлеба — это цельнозерновые, с отрубями, с различными хлопьями и натуральными добавками — например, семечками или изюмом. Не зря человек может достаточно долго прожить, потребляя лишь один черный хлеб и воду.

Есть, правда, и противопоказания. К примеру, при сахарном диабете потребление хлеба необходимо ограничивать. При язвенной болезни противопоказан хлеб из муки грубого помола. Есть также люди с непереносимостью глютена — содержащегося в зернах белка.

Кстати, сегодня выпускаются специальные сорта хлеба, которые можно потреблять больным людям: белковый, диабетический, безглютеновый и проч.

Не помешает также научиться выпекать хлеб самостоятельно, например, с помощью хлебопечки. Тогда вы сможете сами контролировать состав продукта и включать в него только то, что вам полезно. Что же касается лишнего веса, то он набирается от избытка мучного, а не от самого факта, что вы его едите. Поэтому возьмите за правило не съедать за один прием пищи больше двух кусков хлеба!