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Переход на вегетарианство поможет сократить расход пресной воды
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Переход на вегетарианство поможет сократить расход пресной воды 

Аргументы Недели + ещё 4 35 минут назад
Фото: Аргументы Недели
Переход 3 стран Европы на вегетарианство уменьшит расход пресной воды, он может сократиться вдвое, считают ученые. Они озабочены в связи с сокращающимся ресурсом из-за популярности во Франции, ФРГ и Великобритании мяса и вина.
Исследование проводили ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии. Выяснилось, что больше всего пресной воды потребляют жители Франции — 3 861 литр на человека в день. Британцы и немцы тратят меньше, 2 757 литров и 2 929 литров воды на человека в день. Специалисты объясняют разницу тем, что во Франции, в среднем, едят больше мяса и пьют больше вина, чем в других двух странах. А производство этих продуктов требует большого расхода пресной воды.
Изменение диет жителей европейских стран уменьшит использование водного ресурса. Европейцам следует освоить вегетарианство, уверяют ученые. Результаты исследования опубликованы в Nature Sustainability.
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