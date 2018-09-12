Переход на вегетарианство трех стран поможет сократить расход пресной воды

К такому выводу пришли ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии

Ученые озабочены сокращающимся ресурсом из-за популярности вина и мясных продуктов во Франции, ФРГ и Великобритании, пишут "Аргументы недели"

Согласно результатам исследования, больше всего пресной воды потребляют жители Франции — 3 861 литр на человека в день. В Великобритании и Германии тратят меньше — 2 757 литров и 2 929 литров воды на человека в день.

Во Франции, по данным специалистов, в среднем, употребляют больше мяса и вина, чем в других двух странах. А производство этих продуктов требует большого расхода пресной воды.

Ранее американские ученые сообщили, что нарушение режима сна и питания сказывается на здоровье организма, не так сильно, как предполагалось ранее. По данным специалистов, биологические часы можно восстановить после сбоя ритма всего за 10 часов. До этого ученые думали, что последствия для метаболизма будут более серьезными.