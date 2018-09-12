Ученые рассказали, как сохранить больше половины пресной воды на планете

Ученые посчитали, как изменится потребление воды при переходе на одну из трех сбалансированных диет — мясную, рыбную или вегетарианскую.

Ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии провели интересное исследование и выяснили, что переход на растительную пищу поможет сократить потребление пресной воды на 55 процентов.

Исследователи изучили экономики трех крупнейших стран Европы: Германии, Великобритании и Франции — и рассчитали, сколько питьевой воды расходуется в этих государствах на производственные, сельскохозяйственные и бытовые нужды.

Выяснилось, что лидером по потреблению воды стала Франция. Для того, чтобы произвести ежедневный рацион одного француза, потребуется 3 тысячи 861 литр пресной воды. Немцы и британцы используют гораздо меньшее количество — 2 тысячи 929 и 2 тысячи 757 литров в день соответственно.

Также ученые выяснили, что переход европейцев на сбалансированную мясную диету снизил бы потребление пресной воды на 11-35 процентов. При этом вегетарианская и рыбная диеты помогли бы сохранить 33-55 процентов пресной воды, которая тратится на производство продуктов питания. Результаты исследования опубликованы на портале Nature Sustainability.