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Ученые рассказали, как сохранить больше половины пресной воды на планете
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Ученые рассказали, как сохранить больше половины пресной воды на планете 

Вечерняя Москва + ещё 3 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Ученые посчитали, как изменится потребление воды при переходе на одну из трех сбалансированных диет — мясную, рыбную или вегетарианскую.
Ученые из Объединенного исследовательского центра Еврокомиссии провели интересное исследование и выяснили, что переход на растительную пищу поможет сократить потребление пресной воды на 55 процентов.
Исследователи изучили экономики трех крупнейших стран Европы: Германии, Великобритании и Франции — и рассчитали, сколько питьевой воды расходуется в этих государствах на производственные, сельскохозяйственные и бытовые нужды.
Выяснилось, что лидером по потреблению воды стала Франция. Для того, чтобы произвести ежедневный рацион одного француза, потребуется 3 тысячи 861 литр пресной воды. Немцы и британцы используют гораздо меньшее количество — 2 тысячи 929 и 2 тысячи 757 литров в день соответственно.
Также ученые выяснили, что переход европейцев на сбалансированную мясную диету снизил бы потребление пресной воды на 11-35 процентов. При этом вегетарианская и рыбная диеты помогли бы сохранить 33-55 процентов пресной воды, которая тратится на производство продуктов питания. Результаты исследования опубликованы на портале Nature Sustainability.
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