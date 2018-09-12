Ещё
Как питаться беременным?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как питаться беременным? 

Fiteria 28 минут назад
Фото: Fiteria
Во время беременности женщина должна сосредоточиться на двух важных моментах — здоровье ребенка и своем самочувствии. Для того, чтобы беременность прошла без дурного самочувствия, а ребенок появился на свет здоровым, нужно задуматься о своем питании. Эти простые правила подскажут, как организовать свое питание будущим мамам.
Достаточное количество овощей и фруктов
Во время беременности вкусовые предпочтения женщины будут меняться, но большинство с удовольствием ест овощи, фрукты и ягоды, даже если ранее были к ним равнодушны. В рационе должно быть много свежих плодов, они содержат много воды, витаминов и антиоксидантов — то, что нужно для матери и младенца. По количеству антиоксидантов лидировать будут черника, шпинат и морковь, беременным можно поглощать их в неограниченных количествах.
Поступление правильных жиров
Употребление жирных кислот омега-3 необходимо для корректного формирования головного мозга и иммунитета ребенка. Минимальное суточное потребление для беременной женщины должно составлять 300 мг омега-3. Получить полезные жирные кислоты можно из рыбы, но при этом нужно избегать тунца и другие породы, которые накапливают в себе тяжелые металлы.
Хороший растительный источник омега-3 — это грецкие орехи.
Разнообразие питание
Помимо фруктов овощей и рыбы рацион беременной женщины должен включать в себя и другие продукты. Чем разнообразнее будет питание — тем больше полезных веществ поступят в организм будущей матери и ребенка. К примеру, для роста плода необходимы белок, кальций и железо, их источники — это постное мясо, курица и полочные продукты. Для формирования нервной системы необходимы магний и цинк, а также витамины группы В, для их поступления в организм нужно употреблять в пищу разнообразные зерновые культуры.
Питьевой режим
Если в обычном состоянии для женщины будет достаточно 8 стаканов воды в день, то при беременности будет лучше выпивать по 12 стаканов. Обезвоживание организма беременной женщины приводит к головным болям, проблемам с пищеварением, нарушениям кровообращения.
Отказ от химии
Химические компоненты в питании, особенно пестициды, негативно влияют на здоровье плода. Воздействие пестицидов ослабевает иммунную систему, в будущем ребенок неизбежно столкнется с проблемами. Пестициды и другие химические средства используются для обработки фруктов и овощей, поэтому нужно делать выбор в пользу фермерской продукции, но даже при этом тщательно мыть плоды в теплой воде. Желательно использовать натуральные средства для мытья овощей и фруктов, они уничтожат бактерии и нейтрализуют химические компоненты, которые использовали для обработки.
Блок похожие статьи
Регулярность питания
Беременным не нужно есть в два раза больше, думая, что они едят для себя и для ребенка, но и ограничивать себя в еде тоже будет не лучшей идеей. Спустя четыре часа после последнего приема пищи уровень сахара в крови сильно снизится, что приведет к слабости и головокружению, в это время ребенок уже будет сильно обделен питательными веществами.
Читать далее
Другие материалы по теме:
6 признаков переизбытка белка
Как выбрать гейнер для эктоморфа?
Набор массы с помощью спортивного питания
Fiteria: последние новости
Растим мышцы. Основные правила питания Сколько суши можно съесть без вреда для здоровья? 6 способов избавиться от морщин без ботокса
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что на самом деле означают цифры на дверях квартир12
Футболка, создающая грудь «из ничего»4
«Я не заставляла ее рожать»5
Вещи, которые приносят беду13
Летучая сразила экстремальным декольте38
Видео
04:37
Что будет, если исчезнут все мужчины
Психология
07:09
Футболка, создающая грудь «из ничего»
Мода
00:59
Ногти в виде ног обескуражили девушек в Сети
Красота
12:34
Что вы наверняка не сможете сделать
Здоровье Психология
03:54
Звезды, заморозившие лица и надувшие губы
Звёзды Красота
05:23
Леонардо Ди Каприо знает, чем удивить
Звёзды
07:15
Голливудские звезды с русскими корнями
Звёзды
05:36
Наши актрисы, ушедшие из жизни слишком рано
Звёзды
01:19
Беременная Порошина развелась с мужем
Звёзды
01:00
СМИ обсуждают новую девушку Сергея Шнурова
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение