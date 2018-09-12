Как питаться беременным?

Во время беременности женщина должна сосредоточиться на двух важных моментах — здоровье ребенка и своем самочувствии. Для того, чтобы беременность прошла без дурного самочувствия, а ребенок появился на свет здоровым, нужно задуматься о своем питании. Эти простые правила подскажут, как организовать свое питание будущим мамам.

Достаточное количество овощей и фруктов

Во время беременности вкусовые предпочтения женщины будут меняться, но большинство с удовольствием ест овощи, фрукты и ягоды, даже если ранее были к ним равнодушны. В рационе должно быть много свежих плодов, они содержат много воды, витаминов и антиоксидантов — то, что нужно для матери и младенца. По количеству антиоксидантов лидировать будут черника, шпинат и морковь, беременным можно поглощать их в неограниченных количествах.

Поступление правильных жиров

Употребление жирных кислот омега-3 необходимо для корректного формирования головного мозга и иммунитета ребенка. Минимальное суточное потребление для беременной женщины должно составлять 300 мг омега-3. Получить полезные жирные кислоты можно из рыбы, но при этом нужно избегать тунца и другие породы, которые накапливают в себе тяжелые металлы.

Хороший растительный источник омега-3 — это грецкие орехи.

Разнообразие питание

Помимо фруктов овощей и рыбы рацион беременной женщины должен включать в себя и другие продукты. Чем разнообразнее будет питание — тем больше полезных веществ поступят в организм будущей матери и ребенка. К примеру, для роста плода необходимы белок, кальций и железо, их источники — это постное мясо, курица и полочные продукты. Для формирования нервной системы необходимы магний и цинк, а также витамины группы В, для их поступления в организм нужно употреблять в пищу разнообразные зерновые культуры.

Питьевой режим

Если в обычном состоянии для женщины будет достаточно 8 стаканов воды в день, то при беременности будет лучше выпивать по 12 стаканов. Обезвоживание организма беременной женщины приводит к головным болям, проблемам с пищеварением, нарушениям кровообращения.

Отказ от химии

Химические компоненты в питании, особенно пестициды, негативно влияют на здоровье плода. Воздействие пестицидов ослабевает иммунную систему, в будущем ребенок неизбежно столкнется с проблемами. Пестициды и другие химические средства используются для обработки фруктов и овощей, поэтому нужно делать выбор в пользу фермерской продукции, но даже при этом тщательно мыть плоды в теплой воде. Желательно использовать натуральные средства для мытья овощей и фруктов, они уничтожат бактерии и нейтрализуют химические компоненты, которые использовали для обработки.

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Регулярность питания

Беременным не нужно есть в два раза больше, думая, что они едят для себя и для ребенка, но и ограничивать себя в еде тоже будет не лучшей идеей. Спустя четыре часа после последнего приема пищи уровень сахара в крови сильно снизится, что приведет к слабости и головокружению, в это время ребенок уже будет сильно обделен питательными веществами.

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