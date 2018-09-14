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Полицейские задержали браконьеров, застреливших лося в Рузском округе
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Полицейские задержали браконьеров, застреливших лося в Рузском округе 

MosDay.ru + ещё 4 2 часа назад
В Рузском городском округе полицейскими задержаны подозреваемые в незаконной охоте на лося, мужчинам грозит до 5 лет тюрьмы, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области. «В ходе совместного рейда полицейских ОМВД России по Рузскому городскому округу и сотрудников отдела охотничьего надзора №1 по горячим следам были задержаны двое местных жителей 43 и 46 лет и 32-летний житель города Москвы, которые совершили незаконную добычу лося», — говорится в сообщении. Не имея лицензии на отстрел лося, мужчины застрелили животное, в лесу разделали тушу и погрузили ее в автомобиль. С места происшествия изъяты вещественные доказательства — ружье, следы протекторов шин и отпечатки пальцев рук. Задержанные причинили государству ущерб в крупном размере. Общая сумма ущерба составила 240 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 258 УК РФ «Незаконная охота». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Злоумышленникам избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.. В Подмосковье задержали трех браконьеров, убивших лося. В Рузе полицейскими задержаны двое местных жителей и житель Москвы, подозреваемые в незаконной охоте на лося. Мужчины, не имея лицензии на отстрел лося, застрелили животное, в лесу разделали тушу и погрузили ее в автомобиль. В этот момент были задержаны, сообщили «Росбалту» в пресс-службе подмосковной полиции. По факту возбуждено уголовное дело по ст. 258 У РФ «Незаконная охота». Охотникам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
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