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На набережной в Самаре загорелся ресторан
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На набережной в Самаре загорелся ресторан 

ТРК Губерния + ещё 2 21 час назад
Фото: ТРК Губерния
Зажигательный вечер пятницы. Сегодня, 14 сентября, около 17 часов в популярном заведении на берегу Волги начался пожар. Сообщение о том, что на Волжском проспекте загорелся один из крупных ресторанов, поступило оперативному дежурному в 16:56. На место происшествия выехали 28 огнеборцев, они задействовали 9 единиц спецтехники. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Самарской области, посетители и персонал заведения самостоятельно покинули помещение еще до приезда пожарных расчетов. В ведомстве уточнили, что пострадавших нет. По предварительной информации, горели жировые отложения на кухне и утеплитель в вентиляции. Ликвидировать возгорание пожарным удалось примерно за 20 минут. Специалисты выясняют, что стало причиной возникновения огня и устанавливают нанесенный им ущерб.
Фото: pixabay.com
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