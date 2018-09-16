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Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса
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Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса 

RT на русском + ещё 2 16 сентября 2018
Фото: RT на русском
Роспотребнадзор отчитался о проверках организации питания в школах Кемеровской области в 2017-2018 учебном году, сообщает ВашГород.ру со ссылкой на сайт ведомства.
Всего проверено 302 образовательных учреждения, 11 организаторов питания и 41 поставщик.
Как оказалось, 1,1% образцов не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.
В 5,2% найдены нарушения по санитарно-химическим показателям, в 6,6% — по санитарно-химическим.
По итогам проверок составлено 705 административных протоколов. Общая сумма штрафов составляет 2,3 млн рублей.
Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.
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