Роспотребнадзор выписал штрафов на 2,3 млн рублей за нарушения организации питания в школах Кузбасса

Роспотребнадзор отчитался о проверках организации питания в школах Кемеровской области в 2017-2018 учебном году, сообщает ВашГород.ру со ссылкой на сайт ведомства.

Всего проверено 302 образовательных учреждения, 11 организаторов питания и 41 поставщик.

Как оказалось, 1,1% образцов не соответствует нормативам по микробиологическим показателям.

В 5,2% найдены нарушения по санитарно-химическим показателям, в 6,6% — по санитарно-химическим.

По итогам проверок составлено 705 административных протоколов. Общая сумма штрафов составляет 2,3 млн рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что на Урале завели уголовное дело из-за массового отравления учеников одной из школ.