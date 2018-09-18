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Кража коммутатора оставила без интернета несколько сотен курян
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Кража коммутатора оставила без интернета несколько сотен курян 

КурскТВ + ещё 2 2 часа назад
Фото: КурскТВ
Злоумышленник действовал спонтанно. Во время посещения друзей в доме на улице Бойцов 9-й дивизии, он заприметил возможность украсть специальное устройство, раздающее проводной интернет по квартирам дома. Коммутатор принадлежал провайдеру, который тут же узнал о проблеме от пользователей, а выяснив, в чём причина — отправился в полицию.
Пока жильцы ждали восстановления подсоединения ко всемирной сети, а работники компании-провайдера устраняли неполадки, полиция начала искать преступника. Его вычислили по камерам наружного наблюдения, которые помогли выявить двадцатидевятилетнего курянина, взломавшего дверь в подвальное помещение с коммутатором, дабы осуществить задуманное.
Теперь злодею предстоит не только возместить ущерб провайдеру, но и предстать перед судом по уголовному обвинению.
Александр С  Фото: яндекс картинки
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