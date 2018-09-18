Кража коммутатора оставила без интернета несколько сотен курян

Злоумышленник действовал спонтанно. Во время посещения друзей в доме на улице Бойцов 9-й дивизии, он заприметил возможность украсть специальное устройство, раздающее проводной интернет по квартирам дома. Коммутатор принадлежал провайдеру, который тут же узнал о проблеме от пользователей, а выяснив, в чём причина — отправился в полицию.

Пока жильцы ждали восстановления подсоединения ко всемирной сети, а работники компании-провайдера устраняли неполадки, полиция начала искать преступника. Его вычислили по камерам наружного наблюдения, которые помогли выявить двадцатидевятилетнего курянина, взломавшего дверь в подвальное помещение с коммутатором, дабы осуществить задуманное.

Теперь злодею предстоит не только возместить ущерб провайдеру, но и предстать перед судом по уголовному обвинению.