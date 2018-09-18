Привычные продукты со странным вкусом

В будни мы не балуем себя деликатесами, предпочитая обходиться привычными блюдами. Но в отпуске или на отдыхе можно продегустировать и непривычные продукты, например, такие.

1. Шоколадки KitKat со вкусом васаби и зелёного чая, которые продаются в азиатских странах.

2. Пончики с морскими водорослями и свининой, представленные в Китае.

3. Маклобстер, которым часто наслаждаются жители Северной Америки.

4. Печенье Oreo со вкусом зелёного чая, который по вкусу китайцам.

5. Чипсы Pringles со вкусом краба в мягком панцире, морских водорослей и креветок-гриль. Такие вкусы любят в Азии.

6. Пиво со вкусом васаби, поставляемое в бары и супермаркеты Японии.

7. Рисбургер, где мясная котлета заменена на поджаренную котлету из риса, пропитанную соусом терияки. Блюдо предлагают в азиатском регионе.

8. Шоколадки KitKat со вкусом кукурузы-гриль. Это очередное изобретение японских поваров.

9. Pepsi со вкусом сладких бобов адзуки, эксклюзивный японский деликатес.

10. Чипсы Lay’s со вкусом рыбного супа, которые распространены в странах Азии.

11. Чёрный бургер придумали в Японии, где булочка и сыр чёрного цвета. Для окрашивания продуктов применяют бамбуковый уголь.