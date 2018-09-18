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Привычные продукты со странным вкусом
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Привычные продукты со странным вкусом 

Рамблер 11 часов назад
В будни мы не балуем себя деликатесами, предпочитая обходиться привычными блюдами. Но в отпуске или на отдыхе можно продегустировать и непривычные продукты, например, такие.
1. Шоколадки KitKat со вкусом васаби и зелёного чая, которые продаются в азиатских странах.
2. Пончики с морскими водорослями и свининой, представленные в Китае.
3. Маклобстер, которым часто наслаждаются жители Северной Америки.
4. Печенье Oreo со вкусом зелёного чая, который по вкусу китайцам.
5. Чипсы Pringles со вкусом краба в мягком панцире, морских водорослей и креветок-гриль. Такие вкусы любят в Азии.
6. Пиво со вкусом васаби, поставляемое в бары и супермаркеты Японии.
7. Рисбургер, где мясная котлета заменена на поджаренную котлету из риса, пропитанную соусом терияки. Блюдо предлагают в азиатском регионе.
8. Шоколадки KitKat со вкусом кукурузы-гриль. Это очередное изобретение японских поваров.
9. Pepsi со вкусом сладких бобов адзуки, эксклюзивный японский деликатес.
10. Чипсы Lay’s со вкусом рыбного супа, которые распространены в странах Азии.
11. Чёрный бургер придумали в Японии, где булочка и сыр чёрного цвета. Для окрашивания продуктов применяют бамбуковый уголь.
12. Бесцветная Coca-Cola. Ходят слухи, что сделать популярную газировку бесцветной попросили чиновники СССР. Так они могли спокойно пить сладкий напиток, выглядящий как обычная газировка, не вызывая зависти граждан страны.
Женский форум
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