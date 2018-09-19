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Как нас заставляют покупать больше
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Как нас заставляют покупать больше 

Рамблер 3 часа назад
Все мы регулярно ходим в супермаркеты и покупаем продукты. Но производители и продавцы считают, что мы должны покупать всё больше и больше продуктов, поэтому придумывают технологии, вынуждающие нас выходить из магазинов с огромными сумками. Хотите узнать, как они это делают?
1. Пищевые холдинги и рестораны быстрого питания привлекают для сотрудничества звёзд и используют киноперсонажей, чтобы подчеркнуть, что их еда — настоящий эксклюзив. Вам же захочется приобщиться к красивой жизни, значит, вы выберите их продукт.
2. Кафе быстрого питания добавляют почти во все продукты сахар. Сахар стимулирует аппетит, поэтому высока вероятность, что вы захотите добавки и купите дополнительную порцию. Ещё один прекрасно работающий приём — порции разного размера, причём самая большая будет самой выгодной по цене. Кто откажется «сэкономить»?
3. Производители продуктов активно используют желание людей быть молодыми и здоровыми. Все видели на прилавках упаковки с надписями «без сахара», «из цельной пшеницы», «0% жира», «без холестерина». В реальности далеко не всегда эти громкие заявления правдивы. Продукт без сахара может содержать трансжиры и вредные добавки.
О других трюках производителей смотрите в видеосюжете.
Женский форум
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