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Назван лучший кетчуп
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Назван лучший кетчуп 

Lenta.ru + ещё 5 28 сентября 2018
Фото: Lenta.ru
Всероссийский союз потребителей «Росконтроль» провел исследование качества кетчупа. Его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Исследование было проведено совместно со специалистами Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатого. В нем приняли участие семь брендов: Mr. Ricco, Heinz, «Слобода», «То, что надо», «Семейные секреты», «Каждый день» и Fine Life.
В последних четырех образцах был обнаружен крахмал, однако производители упомянули об этом на упаковке, как и положено по техническому регламенту.
Кетчупы «Каждый день» и «Семейные секреты» не соответствуют заявленной на этикетке категории: на самом деле это первая категория, а не высшая.
В образцах Heinz и Mr. Ricco выявлено превышение норматива по нитратам. Однако, по словам экспертов, на здоровье человека оно может сказаться только в том случае, если употреблять больше килограмма кетчупа в день.
По итогам исследования к покупке были рекомендованы два бренда: «Слобода» и Fine Life. Остальные добавлены в список товаров с замечаниями.
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