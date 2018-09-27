Странный фастфуд на любителя

Фастфуд вреден. Эту истину знают все, но мало кому удаётся никогда в жизни не прикасаться к еде из ресторанов быстрого питания. Впрочем, в некоторых сетевых заведениях в разных странах готовят столь экзотические блюда, что для дегустации нужна определённая смелость.

1. В Dunkin' Donuts всегда можно перекусить свежим пончиком, запив его чашкой кофе. Но только если вы не находитесь в Китае, где в этом ресторане предложат пончик со свининой и морской капустой.

2. Фастфуд не ассоциируется с высокой кухней, но в Японии иной взгляд на еду. В ресторанах сети Wendy's там готовят бургеры с лобстером и чёрной икрой.

3. Мексиканские рестораны McDonalds дарят возможность приобщиться к национальной кухне. Там подают роял-чизбургер с соусом гуакамоле и острыми чипсами Doritos внутри.

4. Любители морепродуктов не обходят стороной рестораны Pizza Hut в Гонконге, ведь здесь начинку для пиццы делают из креветок, устриц и раков, а в тесто добавляют икру лосося.

5. Повара ресторанов Burger King в Японии придумали чизбургер в честь выхода операционной системы Windows 7. В его составе семь мясных котлет общим весом почти 1 кг!