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Столичный салат классический с говядиной
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Столичный салат классический с говядиной 

Карельские вести 18 часов назад
Фото: Карельские вести
Время приготовления: 2 ч. 20 мин
Обожаю праздничные дни за большое разнообразие сытных, питательных, не совсем полезных, но вкусных блюд. Предлагаю рецепт одного из таких, как приготовить столичный салат классический с говядиной.
Описание приготовления:
Если всеми любимый салат «Оливье» уже немного поднадоел, то смело приступайте к приготовлению салата «Столичный». Ингредиенты используются почти те же самые, но вот вкус готового блюда будет другим. Главное отличие этих двух салатов в том, что в первом используют колбасу, а во втором — натуральное мясо.

Ингредиенты:

Яйцо — 4 Штуки
Картошка — 300 Грамм
Говядина — 250 Грамм
Морковка — 100 Грамм
Горошек — 230 Грамм
Майонез — По вкусу
Соль — По вкусу
Количество порций: 4 

Как приготовить «Столичный салат классический с говядиной»

1. Мою морковь и картошку, помещаю овощи в кастрюлю, заливаю их холодной водой, отправляю на огонь и варю 25-35 минут до полной готовности. Затем овощи остужаю и очищаю. Яйца перекладываю в кастрюлю, заливаю водой и также отправляю на огонь, варю после закипания 7-10 минут, затем отправляю яйца в холодной воду и очищаю их от скорлупы. Мясо отвариваю в подсоленной воде.
2. Очищенные картошку, морковку, яйца и говядину нарезаю мелким кубиком, перекладываю все ингредиенты в миску.
3. Открываю банку горошка, сливаю воду и кладу в салат половину, солю по вкусу.
4. Добавляю майонез по вкусу, чтобы салат не был сухим. Все тщательно перемешиваю и отправляю салат на 30-60 минут в холодильник. Приятного аппетита!
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