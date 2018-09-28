Столичный салат классический с говядиной

Время приготовления: 2 ч. 20 мин

Обожаю праздничные дни за большое разнообразие сытных, питательных, не совсем полезных, но вкусных блюд. Предлагаю рецепт одного из таких, как приготовить столичный салат классический с говядиной.

Описание приготовления:

Если всеми любимый салат «Оливье» уже немного поднадоел, то смело приступайте к приготовлению салата «Столичный». Ингредиенты используются почти те же самые, но вот вкус готового блюда будет другим. Главное отличие этих двух салатов в том, что в первом используют колбасу, а во втором — натуральное мясо.

Ингредиенты:

Яйцо — 4 Штуки

Картошка — 300 Грамм

Говядина — 250 Грамм

Морковка — 100 Грамм

Горошек — 230 Грамм

Майонез — По вкусу

Соль — По вкусу

Количество порций: 4 Как приготовить «Столичный салат классический с говядиной»

1. Мою морковь и картошку, помещаю овощи в кастрюлю, заливаю их холодной водой, отправляю на огонь и варю 25-35 минут до полной готовности. Затем овощи остужаю и очищаю. Яйца перекладываю в кастрюлю, заливаю водой и также отправляю на огонь, варю после закипания 7-10 минут, затем отправляю яйца в холодной воду и очищаю их от скорлупы. Мясо отвариваю в подсоленной воде.

2. Очищенные картошку, морковку, яйца и говядину нарезаю мелким кубиком, перекладываю все ингредиенты в миску.

3. Открываю банку горошка, сливаю воду и кладу в салат половину, солю по вкусу.

4. Добавляю майонез по вкусу, чтобы салат не был сухим. Все тщательно перемешиваю и отправляю салат на 30-60 минут в холодильник. Приятного аппетита!