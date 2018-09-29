7 продуктов, которые нужно есть каждый день

Питание должно быть разнообразным, тогда оно будет приносить удовольствие, а организм будет получать свою пользу от каждого натурального продукта. Но некоторые продукты будут особенно полезными, их нужно употреблять в пищу каждый день, даже на диете. Большинство диет сводится к ограничениям в питании, тело не получает достаточного количества питательных веществ и страдает от этого. Вместо того, чтобы составлять список запрещенных продуктов, нужно уделить внимание полезным.

Постные белковые продукты

Постные источники белка не только не вызывают появление лишнего веса, но и помогают от него избавиться. Чем больше нежирного белка ты ешь — тем больше жира сжигает твое тело. Лучшие белковые продукты — это куриная грудка и мясо индейки, говядина, телятина и нежирная свинина. Белок нужен не только для похудения, но и для увеличения мышечной массы.

Томатный соус

Натуральный томатный соус без искусственных добавок представляет собой источник антиоксидантов, особенно важно есть помидоры мужчинам. Проведенное в Гарварде исследование указывает на то, что употребление томатного соуса 2-3 раза в неделю снижает вероятность развития рака простаты на 35%.

Соус из помидоров станет отличным дополнением к овощам или цельнозерновым макаронам.

Крестоцветные овощи

Овощи нужно есть каждый день, ни одна здоровая система питания не предполагает ограничений на употребление овощей. В овощах много воды, пищевых волокон и питательных веществ, а лидерами среди них являются крестоцветные овощи. Белокочанная капуста и брокколи, цветная капуста и бок-чой, а также брюссельская капуста стимулируют ферментативную активность организма и налаживает пищеварение.

Ягоды

Питание не может ограничиться постным белком и овощами, в нем обязательно должны присутствовать ягоды. Во всех ягодах содержится огромное количество активных антиоксидантов для борьбы со свободными радикалами, а также много витаминов и пищевых волокон. Ягоды — это одна из немногих сладостей, которая приносит не вред, а пользу.

Бананы

Бананы универсальны, это самый простой и лучший перекус после тренировки. Высокое количество калия в плодах улучшает деятельность сердечно-сосудистой системы, нормализуется артериальное давление и снижается вероятность инсульта. В одном банане содержится не менее 400 мг калия, этого вполне достаточно для суточного употребления.

Хлопья из цельного зерна

В них будет содержаться повышенное количество пищевых волокон, что полезно для всего организма, но в первую очередь для системы пищеварения. Продукты с высоким содержанием клетчатки очень медленно усваиваются организмом, при этом уровень сахара в крови стабилизируется, голод отступает на несколько часов. Помимо этого, зерновые культуры содержат витамины группы В, магний, медь и цинк.

Фисташки

Все орехи полезны, но фисташки — особенно, они преисполнены белком и жирными кислотами омега-3. При употреблении важно соблюдать умеренность, фисташки очень калорийны. При этом они гораздо полезнее грецких орехов, кешью и даже миндаля.