Блюда в горшочке: секреты мастеров

Пожалуй, трудно найти такое же практичное и здоровое блюдо, как овощи и мясо, приготовленные в горшочках. Этот способ готовки один из древнейших, но по-прежнему остающихся актуальным и любимым многими профессиональными поварами и любителями. Он не требует много внимания и предоставляет огромное поле для импровизации. Смешивать мясо, овощи, крупы и специи можно столькими разными способами, на сколько хватит фантазии. А идеального приготовления добиться не так сложно, если знать несколько тонкостей и хитростей, знакомых тем, кто уже полюбил блюда в горшочках за их неизменную пользу для здоровья, вкус и экономию времени.

Что готовить?

Практически что угодно можно приготовить в горшочках в разных сочетаниях. Блюда томятся, а не варятся, пекутся или тушатся. Поэтому у блюд, приготовленных этим способом, такой неповторимый аромат. Единственное ограничения — слишком разные по времени приготовления ингредиенты или совсем уж экзотические сочетания. Что точно можно не класть в горшочки, так это жиры. Специфика глиняной посуды такова, что еда не пристанет к стенкам и дну, а также не пригорит. Поэтому еда из горшочка еще и очень полезна — никаких канцерогенов и лишних калорий.

Отбор продуктов

Чтобы все продукты приготовились в горшочке, как надо, стоит помнить специфику каждого ингредиента. Например, лук всегда следует класть сырым или чуть поджаренным. А вот сырая морковь вряд ли дойдет до кондиции вместе с другими составляющими. Поэтому ее лучше немного поварить до того, как положить в горшочек. Курицу и рыбу предварительно обжаривать не нужно, а мясо можно, если есть опасения, что оно не слишком сочное. Картофель лучше резать помельче, потому что он будет готовиться дольше мяса.

Подготовка посуды

Керамическая посуда, которую представляют собой горшочки, довольно нежная, поэтому необходимо провести ряд подготовительных мероприятий прежде, чем закладывать в них продукты. Так, нужно на 15 минут налить в горшочек холодную воду. Это сбалансирует количество воздуха в порах глины и в дальнейшем сохранит весь сок блюда внутри. Еще одна мера предосторожности — кипячение воды в горшочке. Глиняную емкость нужно поместить в холодную духовку и довести воду в ней до кипения.

Тонкости

Поставив горшочки в холодную духовку, можно забыть о них на некоторое время, однако вернитесь посмотреть, не выливается и не выкипает ли вода. В первом случае в духовке будет бардак, а во втором вкус блюда может быть испорчен от недостатка бульона. При приготовлении блюд в горшочках обязательно использовать крышку. Но если ее по какой-то причине нет, можно применить кусочек теста, накрыв им емкость. Он пропитается соком и станет отличным гарниром к основному блюду. Ингредиенты в горшочек нужно закладывать слоями и можно не перемешивать. Проследите лишь за тем, чтобы соль и специи пересыпали каждый слой.

Преимущества

Блюда в горшочках могут стать настоящим спасением для семьи, члены которой обладают кардинально разными пристрастиями. Во время приготовления обычного блюда сложно угодить всем — и тем, кто любит острое, и тем, кому все время кажется, что пересолили. Три разных горшочка с одним и тем же блюдом решат проблему. При одинаковых ингредиентах можно добавить разное количество соли, перца и разный набор специй. Еще одно преимущество горшочков — они не требуют постоянного наблюдения. Оставив их в духовке на час-полтора, можно заняться делами, пока ужин готовится сам.

Меры предосторожности

Глиняные горшки — это особый вид посуды, который требует особого отношения. Во-первых, их нельзя мыть в посудомоечной машине. Во-вторых, пористая глина не терпит герметичного состояния во время хранения. Если забыть снять крышку, горшочки очень быстро заплесневеют. В-третьих, никаких моющих средств, иначе вы рискуете навсегда оставить в порах горшочка запах хлорки или ароматизатора. Наконец, соблюдайте температурный режим. Нельзя ставить холодный горшочек в горячую духовку и горячий — на мокрую или слишком холодную поверхность.

Рецепт чанахи

500 г баранины

2 болгарских перца

2 баклажана

2 репчатых лука

4 картофелины

3 зубчика чеснока

4 помидора

Пучок свежей зелени

Соль и специи по вкусу Ингредиенты на 4 порции