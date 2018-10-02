Оригинальные блюда, которые можно приготовить за 30 минут

Если вы очень устали, до такой степени, что не в состоянии доехать до ресторана, то… Закажите по интернету продукты и быстренько приготовьте вкусные и не сложные блюда мужу, детям, или просто для себя любимой.

Запеканка с курицей, киноа и брокколи

Вам понадобится:

Куриный бульон — 500 мл Молоко — 250 мл Смесь приправ для птицы — 1 чайная ложка

Мука — 70 граммов

Вода — 500 мл Киноа — 90 граммов

Небольшие кусочки обжаренного бекона — 30-50 граммов (по желанию)

Куриные грудки без кожи и костей — 450 граммов

Смесь ваших любимых пряностей — 2 чайные ложки

Свежая брокколи — 400 граммов

Сыр — 50-70 граммов

Приготовление:

Разогрейте духовку до 200 градусов. Возьмите форму для запекания размером 20 на 30 сантиметров и хорошо смажьте её маслом. В сотейнике доведите до кипения куриный бульон и половину молока. Оставшееся молоко тщательно смешайте с приправой для птицы и мукой, влейте получившуюся смесь и сотейник и мешайте, пока соус не загустеет. Получившийся соус перелейте в большую миску, добавьте 250 мл воды, киноа и бекон. Все хорошо смешайте и переложите смесь в подготовленную форму для запекания. Куриные грудки порежьте тонкими полосками и выложите поверх смеси с киноа. Приправьте пряностями и поставьте в духовку на 30 минут. Пока киноа и курица запекаются, положите разделённую на соцветия брокколи в кипящую воду на одну минуту, затем залейте холодной водой. Достаньте форму из духовки и проверьте готовность. При необходимости запекайте ещё 10-15 минут. Когда киноа и курица будут готовы, а соус загустеет, добавьте в форму брокколи и немного воды (не больше 250 мл), чтобы получилась кремовая консистенция. Посыпьте блюдо тёртым сыром и оствьте до прихода гостей или домочдцев.

Паста с тыквой, рукколой и козьим сыром

Вам понадобится:

Тыква "Баттернат" среднего размераРастительное масло — 1 столовая ложкаСоль и свежемолотый чёрный перецПаста из твёрдых сортов пшеницы — 350 граммовКозий сыр — 60 граммовСвежая руккола — 1 упаковкаОбжаренные кедровые орешки — 45 граммов

Приготовление:

Разогрейте духовку до 220 градусов. Застелите противень бумагой для выпечки или сбрызните маслом. Тыкву порежьте на кубики со стороной около двух сантиметров. Положите в большую миску и добавьте к ней масло. Перемешайте так, чтобы кусочки были покрыты маслом. Выложите тыкву ровным слоем на подготовленный противень и запекайте 20-25 минут. Затем переверните кусочки и запекайте снова до мягкости. Пока готовится тыква, вскипятите хорошо подсоленную воду в большой кастрюле, добавьте пасту и варите по инструкции на упаковке до состояния аль денте. Когда паста приготовится, слейте воду, оставив в отдельной чашке 250 мл. Добавьте в пасту четверть стакана слитой воды и козий сыр. Хорошо перемешайте. Если вам кажется, что сыр остается суховатым, добавьте больше воды от пасты. Положите в кастрюлю рукколу, кедровые орешки и тыкву. Хорошо смешайте все ингредиенты. По желанию посыпать блюдо чёрным перцем и немедленно подавать к столу.

Лосось с итальянскими трвами

Вам понадобится:

Лосось — 4 куска по 170 граммовСок половины крупного лимонаИтальянские травы — 2 чайные ложкиСоль и чёрный перец по вкусу

Приготовление:

Положите лосось в подходящую по размеру ёмкость и полейте лимонным соком. Разогрейте духовку до 260 градусов. Выложите лосось кожей вниз на застеленный пергаментом противень. Посыпьте рыбу итальянскими травами, солью и перцем. Поставьте лосось в разогретую духовку на 10 минут. Подавайте немедленно.