Чем заменить дорогие продукты: 6 альтернатив

Желание порадовать себя и близких необычным блюдом рано или поздно появляется у многих хозяек. Тем более что интернет буквально пестрит интересными кулинарными идеями, удержаться и не попробовать которые может разве что равнодушный к еде человек. Но вот незадача: как только находится что-то подходящее, в рецепте обязательно есть какой-то подвох. И зачастую он ограничивается банальной нехваткой денег на покупку одного из главных ингредиентов будущего блюда.

Эту неприятную ситуацию можно легко исправить, если заменить редкие и дорогостоящие продукты более доступными аналогами. Делимся с вами списком таких продуктов: многие из них наверняка уже есть в ваших кухонных шкафчиках или холодильнике.

Перетертый творог вместо маскарпоне

Сливочный крем-сыр является настоящей гордостью итальянцев. Они используют его для приготовления пиццы и спагетти, а также целого ряда вкуснейших десертов. Готовится такой крем-сыр из молока коров или буйволиц, и по своей консистенции он больше напоминает густую сметану. Маскарпоне придает блюдам пикантный вкус, особую нежность и легкость. Но вот стоимость сыра едва ли можно назвать бюджетной. Как поступить в таком случае?

Просто подберите ему равнозначную по консистенции альтернативу. Это может быть смесь из перетертого творога высокой жирности и сливок, сыры филадельфия или рикотта. А можно и вовсе приготовить альтернативу из ряженки, просто заморозив ее в холодильнике. Получится не менее вкусно и практически неразличимо в составе блюда.

Пряная рыба вместо анчоусов

Анчоусы — еще один ингредиент, который часто встречается в оригинальных рецептах, особенно итальянской кухни. Мало кто знает, но под анчоусами подразумеваются не просто маленькие рыбки, а их особый способ посола. После отлова такую рыбу помещают в специально приготовленный пряный рассол, а затем перекладывают в бочки с морской солью и оставляют там на несколько месяцев. Именно такой метод посола позволяет рыбе приобрести тот самый неповторимый вкус, за который ее и ценят шеф-повара.

KITCHENMAG

Если в понравившемся рецепте есть анчоусы, при желании их можно заменить обычной килькой, хамсой или сардинами пряного посола. Эти продукты могут придать блюдам похожую остроту и пикантность. А если анчоусы в рецепте используются в качестве приправы, можно смело добавлять вместо них, к примеру, тайский или вьетнамский рыбный соус. Он так же подчеркнет вкус и придаст ингредиентам блюда неповторимый аромат.

Акациевый или гречишный мед вместо кленового сиропа

Любители десертов наверняка часто видели в списке ингредиентов кленовый сироп. Этот продукт имеет легкий древесный привкус и обладает особым ароматом. Кленовый сироп добавляют и в выпечку, и в конфеты и даже в хлеб. Дело в том, что кленовый сироп универсален: он не вызывает пищевую аллергию, а еще имеет в своем составе больше антиоксидантов и меньше калорий.

Кленовый сироп можно заменить вполне доступным продуктом. В качестве не менее полезной альтернативы для приготовления десертов можно воспользоваться гречишным или акациевым медом. А если для блюда необходим более светлый сироп, можно попробовать заменить его грушевым или крыжовниковым вареньем.

Нежирные сливки или молоко вместо кокосового молока

Еще одним традиционным ингредиентом для приготовления большинства коктейлей, соусов, десертов и супов считается кокосовое молоко. Ценится этот продукт поварами за его мягкий вкус и приятный аромат. Благодаря добавлению кокосового молока любое блюдо становится более нежным и воздушным.

Если под рукой вдруг не оказалось кокосового молока, можно попробовать заменить его нежирными сливками или молоком. Но для того, чтобы эти ингредиенты приобрели характерный кокосовый аромат, лучше добавить в них немного кокосовой стружки. Такое сочетание придаст блюду приятное послевкусие, которое обычно остается после кокосового молока.

Уксус с сахаром и соевым соусом вместо рисового уксуса

Рисовый уксус обычно используется для приготовления овощей, соусов и маринадов. Такой продукт имеет мягкий и сладковатый вкус, благодаря чему и блюда с его добавлением становятся более оригинальными и пикантными. Кроме того, в сравнении с другими видами уксуса такой продукт имеет более низкую кислотность и калорийность.

KITCHENMAG

Несмотря на то что рисовый уксус не такой уж и дорогостоящий ингредиент, далеко не всегда его можно найти на прилавках магазинов. Поэтому, если вы решили приготовить блюдо, а в его рецепте есть рисовый уксус, попробуйте заменить его смесью из обычного уксуса, соевого соуса и сахара.

Корнишоны и оливки вместо каперсов

В списке ингредиентов многих рецептов можно встретить каперсы. И все бы ничего, но для большинства хозяек, а тем более тех, кто только начинает осваивать кулинарию, этот продукт может стать настоящей загадкой. Каперсы — это нераспустившиеся бутоны цветов каперсника, которые чаще всего продаются либо в маринованном, либо соленом виде. Каперсы пользуются популярностью у кулинаров за свой острый, соленый и слегка терпковатый вкус.

В салатах такой ингредиент можно заменить, к примеру, маринованными корнишонами, а вот в рыбных или мясным блюдах — зелеными оливками. Поверьте, вкус блюда получится точно таким же.