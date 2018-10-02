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Названы лучшие крабовые палочки
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Названы лучшие крабовые палочки 

Lenta.ru + ещё 16 6 часов назад
Фото: depositphotos
Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование качества крабовых палочек. Его результаты имеются в распоряжении «Ленты.ру».
Исследование было проведено совместно со специалистами Федерального научного центра пищевых систем имени В. М. Горбатого. В нем приняли участие пять брендов: «Русское море», «Наша семья», Vici, «Меридиан», «Санта Бремор».
В крабовых палочках торговой марки «Меридиан» содержание рыбы и крахмала оказалось более менее сбалансированным, чего не скажешь о Vici и «Санта Бремор». Но больше всего крахмала обнаружилось в образцах торговых марок «Русском море» и «Наша семья».
Кроме того, выяснилось, что во всех образцах, кроме «Меридиана» и «Санта Бремор», содержится неполноценный белок — он расходится с показателем натурального животного белка на 15 процентов и более.
По итогу «Меридиан» не вызывал значительных претензий у экспертов, продукция «Санта Бремор» также рекомендована к покупке. Крабовые палочки бренда Vici занесены в список товаров с замечаниями, а «Русское море» и «Наша семья» — в черный список.
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