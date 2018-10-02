Напитки, которые надо хранить только в холодильнике

Среди педантичных хозяев бытует мнение, что холодильник должен быть использован исключительно для хранения продуктов, а для всего остального всегда можно найти свое место. В крайнем случае, туда можно ненадолго поставить бутылку вина перед подачей, остальной же алкоголь должен храниться в барном шкафу, либо на полках супермаркета.

Доля правды в этом, конечно, есть, и таким напиткам, как виски, ром или другому крепкому алкоголю, а также некоторым ликерам ничего не будет, если они дожидаются своего часа при комнатной температуре. С другой стороны, некоторые виды спиртного быстро портятся, если после открытия держать их вдали от вожделенной прохлады.

Чтобы вы могли дольше смаковать любимый напиток, мы составили гид по холодолюбивому алкоголю, не забыв указать, чем именно это обусловлено.

Вермут

Любой вермут — от сухого до сладкого — производится путем настаивания винной основы на полыни и других травах с добавлением небольшого количества спирта. Последний ингредиент по сравнению с тем же вином замедляет в вермутах процессы окисления, но они отнюдь не прекращаются полностью. Результатом станет появление несвежего запаха и заметное ухудшение вкусовых свойств, но холод способен продлить жизнь вермуту, если открытую бутылку убрать в общий отсек холодильника. Так вы сможете выгадать около лишнего месяца хранения, за который пара коктейльных вечеров сами решат надвигающуюся проблему.

Прочие ароматизированные вина

Также существует целый класс алкогольных напитков, производящихся по схожей с вермутами технологии, за исключением того, что их горечь происходит не от полыни, а от, например, хины, горечавки или каких-то корений. Такие винные продукты не могут называться вермутами, но это не защищает их от аналогичного печального конца, если не найти для такой бутылки своего места в холодильнике. Ориентируйтесь для начала на нижеследующие названия, а позже опыт подскажет вам, что еще можно к ним отнести: Punt E Mes, Lillet, Quinquinas, Gentians и Americanos.

Крепленые вина

Еще дольше (около 2-3 месяцев) в прохладном месте сохранят свои вкусовые качества херес, портвейн, мадера и марсала, которым чуть большая крепость также не гарантирует вечного хранения в открытом виде. Кстати, сухие напитки данного класса начнут чахнуть быстрее сладких, так как сахар последних выполняет дополнительные консервирующие свойства.

Ликеры средней крепости и аперитивы

Не так страшно влияние комнатной температуры на спиртное данных классов, но только при условии, что бутылки были как следует запечатаны повторно. Нежные фруктовые ликеры и популярные аперитивы вроде Campari и Aperol самые уязвимые из всех, так как содержание алкоголя ниже 15% не способно длительно защищать напиток от окисления.

Вино

С вином ситуация чуть проще, так как открытую бутылку благородного напитка редко кто захочет неприлично долго «выдерживать» в начатом виде. Однако даже если в ваших планах закончить дела с бутылочкой кьянти отложены всего лишь до завтра, все равно уберите ее в холодильник на это время, не забыв вернуть пробку на место. Перед подачей же дайте напитку около часа постоять при комнатной температуре, чтобы нормализировать температуру подачи.

Пиво

Совсем уж нет шансов попасть в холодильник у полудопитой бутылки пива, как и у нас нет никакого желания «наслаждаться» выдохшимся или просто теплым пенным напитком. Но этот очевидный пункт здесь не просто для галочки, хотя каждому известно, что перед подачей пиво обязательно охлаждают. Ключевая ошибка здесь кроется в слове «перед», так как, по заверениям специалистов индустрии, пиво должно всегда находиться в прохладе: ехать в рефрижераторе, дожидаться покупки в холодильном шкафу магазина, а вечеринки — в вашем холодильнике или контейнере со льдом. Правда, всерьез переживать по этому поводу стоит, только если вы уверены в соблюдении холодильных условий на всех этапах. В противном случае, советуем расслабиться и просто сделать все так, как вы привыкли.