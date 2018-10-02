Как можно отравиться медом

Мед — природное лекарство и сладкое лакомство, известное человечеству не одно тысячелетие. Безусловно, употреблять этот продукт следует с большой осторожностью, многие его виды имеют высокий гликемический индекс, и у некоторых людей он может вызывать сильную аллергию. Но оказывается, медом можно и отравиться, таких случаев немало, и следует знать, что это сладкое лекарство иногда бывает ядовитым.

Старый нагретый мед

Об опасности или безвредности меда, прошедшего высокую температурную обработку, до сих пор спорят производители и потребители этого продукта. Ведь его всегда клали в горячий чай, а во всем мире до сих пор используют в кондитерском производстве, где он также сильно нагревается. И все-таки, научные данные доказывают, что при высокой температуре в меде образуется гидроксиметилфурфурол. Это химическое вещество — промежуточный продукт разложения сахаров, представляет собой легкоплавкие бесцветные или желтоватые кристаллы. В 1990 году Научно-Криминалистическим Центром МВД СССР были приняты «Методические рекомендации МВД СССР по экспертному исследованию меда». В них отмечено, что присутствие оксиметилфурфурола в пищевых продуктах крайне нежелательно, поскольку фурановые производные являются ядами и в больших дозах вызывают паралич. И даже небольшое количество этого токсина в организме человека угнетает его нервную систему.

В начале 2000-х годов одно из структурных подразделений Федерального государственного бюджетного учреждения «Центр мониторинга и клинико-экономической экспертизы» Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения проводило лабораторные опыты, которые показали, что гидроксиметилфурфурол обладает еще и канцерогенными свойствами, и влияет на центральную нервную систему, способствуя развитию злокачественных опухолей.

Следует сказать, что образование опасного количества гидроксиметилфурфурола в меде возможно, если продукт нагревать неоднократно. Обычные люди это действительно не делают. Но вот недобросовестные реализаторы, пасечники, выдавая старый, застоявшийся продукт за свежий, очень часто нагревают его, и порой им приходится это делать не раз. Засахарившееся лакомство мало кто покупает, зато прозрачное, тягучее, да еще дешевое, реализуется гораздо быстрее. Старый мед выглядит таким свежим именно после нагрева, но опасного токсина в нем становится настолько много, что можно серьезно отравить организм.

Сырой незрелый мед

Другая крайность — нынешняя мода на сырой мед — продукт, не прошедший пастеризацию. Благодаря этому внутри сот остаются споры растений и пыльца. Многие считают, что такой мед — самый натуральный и полезный. Только это не так. Пасечники собирают его раньше, чем пчелы успевают запечатать его в соты. В итоге получается водянистый сироп с медовым вкусом и запахом, который постепенно кристаллизуется, образуя отдельно жидкую и засахаренную толщи. Долго такой продукт хранить опасно, у него появляется спиртовой привкус и таким медом легко отравиться. Но самое страшное в другом.

Сотрудники Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Министерства здравоохранения Российской Федерации предупреждают, что в незрелом меде зачастую содержатся споры ботулизма. В случае ослабленного иммунитета, то есть именно в тот период, когда человек вспоминает о меде и хочет воспользоваться его лечебными свойствами, споры ботулизма провоцируют в организме развитие тяжелого токсикоинфекционного заболевания. Оно характеризуется поражением нервной системы — продолговатого и спинного мозга, и негативно влияет на функционирование зрительных центров.

«Пьяный» мед

Этот продукт может выглядеть очень качественным и иметь прекрасный аромат. Но после его употребления человек ощущает признаки, похожие на алкогольное отравление. В худших случаях может быть головокружение, тошнота, слабость, обильное потоотделение и даже потеря сознания. Это происходит из-за свойств меда, которые он приобретает после того, как пчелы соберут нектар с «неправильных» цветов и растений. К таковым пасечники издревле относят олеандры, горный лавр, кальмии, азалии, волчеягодники, акониты, дурман.

Не так давно в Афинах на конгрессе Европейского общества кардиологии, турецкий врач Угур Турк представил данные о случаях отравления таким «пьяным медом» его соотечественников. Они попали в реанимацию с признаками тяжелой пищевой интоксикации и серьезных сбоев сердечных ритмов после употребления меда, в котором был обнаружен нектар с причерноморских видов цветков рододендрона. В листьях, корнях и цветах всех видов рододендронов была выявлена группа ядовитых веществ — грайанотоксины. Они вызывают повышенную проницаемость мембран нервно-мышечной ткани для ионов натрия, что в дальнейшем, при высокой дозе токсина в организме, ведет к серьезным нарушениям в работе сердечных мышц.

Как полагает доктор Угур Турк, представив этот случай на кардиологическом конгрессе, рост потребления меда в Европе означает, что врачи должны знать о возможности отравления этим продуктом, способным также спровоцировать сердечно-сосудистую недостаточность.

Мед с пестицидами