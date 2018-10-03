8 продуктов, которые ошибочно считаются полезными

Соблюдать правильный режим питания по силу каждому. Главное, четко понимать, какие продукты действительно полезны для организма, а какие, наоборот, даже не стоит покупать. Это не значит, что эти продукты вредные, просто они не принесут организму никакой пользы.

В этом списке мы собрали продукты, которые лучше не включать в свой рацион, если вы решили придерживаться здорового образа жизни.

Подслащенное соевое молоко

Приверженцы здорового образа жизни прекрасно знают, что соевое молоко обладает множеством полезных свойств. Соевое молоко может стать заменителем обычного молока, так как в нем нет лактозы. Тем не менее, на полках магазинов часто встречается пакетированное соевое молоко, а оно содержит вкусовые добавки, среди которых обязательно есть сахар.

Поэтому, если вы придерживаетесь правильного питания и соблюдаете диету, обращайте внимание на состав. Соевое молоко с различными подсластителями и прочими искусственными добавками не может считаться здоровым продуктом.

Суши

Это аппетитное блюдо стало излюбленным для людей, соблюдающих здоровый образ жизни. Еще бы, ведь суши благодаря наличию в своем составе постных видов рыб типа тунца и лосося, не просто вкусные, но еще и очень полезные для организма.

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Но есть суши следует в ограниченных количествах. Несмотря на то что они готовятся из постных видов рыб, в их составе практически всегда присутствуют жирные сыры, икра и некоторые соусы, которые могут оказаться очень калорийными.

Замороженная пища

В магазинах представлен огромный выбор замороженных продуктов. Куриные отбивные, бифштексы, рыбные палочки и овощи — все это многообразие кажется быстрой, вкусной и полезной альтернативой свежей пище. Но в действительности все далеко не так. Большинство замороженных продуктов неизвестно сколько времени провели в фабричных, а затем уже и в магазинных холодильниках. Да и в придачу ко всему большое количество таких продуктов содержат натрий, жиры и другие вредные для организма вещества.

Чтобы все это не попало в ваш организм, откажитесь от таких сомнительных продуктов. Лучше потратьте немного времени на приготовление полезной пищи самостоятельно.

Белый рис

Этот полезный продукт является частым гостем на наших столах. Белый рис содержит сложные углеводы, клетчатку, витамины и минералы, которые так необходимы организму. Но вместе с тем он обладает и одной характерной особенностью.

Дело в том, что со временем белый рис склонен к процессу рафинирования, из-за чего большая часть его полезных свойств попросту улетучивается. Поэтому рис может оказать неблагоприятный эффект на организм, а в некоторых случаях даже повысить уровень сахара в крови.

Молоко

С раннего детства многим из нас внушали, что молоко — полезный продукт. Конечно, никто не станет спорить с тем, что в составе молока большое содержание кальция. Но получаем ли мы кальций, когда пьем молоко?

Оказывается, что не все так просто. Дело в том, что белок, который содержится в молоке, может так сильно повышать кислотность в желудке, что организму для нейтрализации кислоты требуется использовать минералы. Для этих целей организм "забирает" кальций из костей, чтобы нейтрализовать вредное влияние.

Йогурты

Полезные йогурты — это только те, которые были приготовлены самостоятельно.

KITCHENMAG

Йогурты из супермаркета с фруктовыми и ягодными добавками к ним не относятся. В таких продуктах всегда содержится много сахара, поэтому полезными такие йогурты назвать нельзя.

Газированные напитки и соки

Пакетированные соки и газированные напитки не зря считаются бомбой замедленного действия. В их составе присутствует большое количество сахара, кислоты, ароматизаторов и других вредных компонентов. По сути, практически все составляющие таких напитков представляют собой сложные химические соединения, которые организм не умеет усваивать.

Даже если производители утверждают, что их продукция полезна, на самом деле это далеко не так. Единственная хитрость, к которой они прибегают, заключается только в уменьшении количества сахара и других ингредиентов в составе.

Фасоль и бобы

Бобовые часто называют достойной заменой мясу. Отчасти так оно и есть, и количество белка в фасоли, горохе и бобах очень велико. Но это не значит, что бобовые могут полностью заменить мясные продукты. Содержание белка в них гораздо ниже, чем в продуктах животного происхождения. Да и растительный белок, который содержится в бобовых, сложно усваивается организмом. Поэтому относиться к таким продуктам нужно очень осторожно. Соблюдайте меру.