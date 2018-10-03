Три простых рецепта из тыквы для экономных

Сезон тыквы в самом разгаре. В честь этого — три простых и очень эффектных рецепта блюд из нее.

Творожная запеканка с тыквой

400 гр тыквы

200 гр творога

2 ст. ложки манки

1/2 стакана сметаны

1/2 стакана молока

2 яйца

2 ст. ложки сливочного масла

Соль и сахар по вкусу

Очистить тыкву, нарезать на кусочки и немного припустить в масле. Манку проварить в молоке и добавить к тыкве. Туда же добавить протертый творог, соль, сахар и одно яйцо. Все вместе хорошо перемешать.

Полученную массу выложить на сковороду, смазанную сливочным маслом. Все выровнять ложечкой и смазать вторым яйцом.

Запекать в духовке.

Тыквенный крем-суп

800 гр тыквы

300 гр моркови

20 мл сливки 20%

2 лука репчатых

3 зубчика чеснока

30 мл растительного масла

1 ч.л. соли

100 гр сметаны

Имбирь свежий по вкусу

Тыкву очистить и порезать на небольшие кусочки. Морковь также измельчить и очистить лук от кожуры, нарезать дольками.

На растительном масле обжарить вместе все овощи в течение 5 минут, периодически помешивая.

Налить в небольшую кастрюлю воды и добавить туда овощи из сковороды. Поставить вариться до размягчения (приблизительно 15 минут). Измельчить блендером все продукты. Добавить сливки.

Налить суп в тарелку. Добавьте сметану. Блюдо красиво оформить зеленью. К супу можно подать гренки.

Гарнир из тыквы с травами

800 гр тыквы

3 зубчика чеснока

растительное масло

соль, перец, травы по вкусу

Тыкву очистить от кожуры и семян, порезать на небольшие кусочки не толще 1 см. Влить немного масла, натереть тыкву прованскими травами и чесноком, раздавленным в чеснокодавке. Оставить пропитаться на полчаса, после чего отправить в духовку на 30 минут.