Три простых рецепта из тыквы для экономных 

Сезон тыквы в самом разгаре. В честь этого — три простых и очень эффектных рецепта блюд из нее.
Творожная запеканка с тыквой
400 гр тыквы
200 гр творога
2 ст. ложки манки
1/2 стакана сметаны
1/2 стакана молока
2 яйца
2 ст. ложки сливочного масла
Соль и сахар по вкусу
Очистить тыкву, нарезать на кусочки и немного припустить в масле. Манку проварить в молоке и добавить к тыкве. Туда же добавить протертый творог, соль, сахар и одно яйцо. Все вместе хорошо перемешать.
Полученную массу выложить на сковороду, смазанную сливочным маслом. Все выровнять ложечкой и смазать вторым яйцом.
Запекать в духовке.
Тыквенный крем-суп
800 гр тыквы
300 гр моркови
20 мл сливки 20%
2 лука репчатых
3 зубчика чеснока
30 мл растительного масла
1 ч.л. соли
100 гр сметаны
Имбирь свежий по вкусу
Тыкву очистить и порезать на небольшие кусочки. Морковь также измельчить и очистить лук от кожуры, нарезать дольками.
На растительном масле обжарить вместе все овощи в течение 5 минут, периодически помешивая.
Налить в небольшую кастрюлю воды и добавить туда овощи из сковороды. Поставить вариться до размягчения (приблизительно 15 минут). Измельчить блендером все продукты. Добавить сливки.
Налить суп в тарелку. Добавьте сметану. Блюдо красиво оформить зеленью. К супу можно подать гренки.
Гарнир из тыквы с травами
800 гр тыквы
3 зубчика чеснока
растительное масло
соль, перец, травы по вкусу
Тыкву очистить от кожуры и семян, порезать на небольшие кусочки не толще 1 см. Влить немного масла, натереть тыкву прованскими травами и чесноком, раздавленным в чеснокодавке. Оставить пропитаться на полчаса, после чего отправить в духовку на 30 минут.