Как правильно запивать еду

Здоровье во все времена было сверхценностью, но в последние годы мода на здоровый образ жизни охватила практически весь мир. Подростки считают калории, пенсионеры занимаются йогой, звезды шоу-бизнеса пропагандируют ЗОЖ. Так или иначе, каждый стремится есть правильную еду. Однако здоровое питание — не только еда, не меньшую роль в нем играет то, что и когда мы пьем.

Среднестатистический житель мегаполиса выпивает в день чашку кофе, две чашки чая и пару стаканов воды. Для нормальной работы организма этого явно недостаточно, тем более, что ни чай, ни кофе не содержат витаминов, которые критически важны для здоровья в наше техногенное время. Именно поэтому диетологи все чаще рекомендуют вводить в ежедневный рацион фруктовые и овощные соки, ведь содержащиеся в них полезные вещества усваиваются моментально. Получается, что стакан-другой сока в день на самом деле может серьезно улучшить самочувствие, победить усталость и нормализовать настроение.

Но тут важно знать, как именно и какой сок пить. Давайте разбираться.

В классической диетологии сок рекомендуется пить до еды или через некоторое время после — именно так организм получает максимум пользы. Лучше всего взять за правило выпивать стакан сока на завтрак или на полдник, это несложно. Сложнее понять, какой именно сок вам нужен.

Каждый сок обладает своими специфическими свойствами, о которых надо знать. Стоит подумать, что именно в организме вы хотите улучшить, и выбирать исходя из поставленной задачи.

Яблочный

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Яблочный сок — номер один в нашем климате. Его с давних времен используют при артритах, подагре, как «стартовый механизм» для кишечника, в тоже время он нормализует работу желудка, улучшает состояние ногтей и волос.

Он эффективен при ожирении, запорах, авитаминозах, камнях в почках. В лечебных целях его пьют перед едой, и в день можно употреблять до одного литра этого напитка.

В яблочном соке содержится калий, который необходим для работы сердца (например, в одном стакане сока (250 мл) Добрый «Яблоко» содержится 39% калия от суточной нормы*.

Но самый важный компонент яблочного сока — это фруктовые кислоты, которые очищают организм от радионуклидов, шлаков и токсинов, улучшают отделение желудочного сока и стимулируют пищеварение. Яблочная кислота — важнейший промежуточный продукт обмена веществ — нужна для усвоения железа и включения его в гемоглобин. Она защищает печень, предотвращает заболевания почек и гипертонию и помогает организму синтезировать гликоген. Лимонная кислота, в свою очередь, способствует очищению кровеносных сосудов, ускоряет обмен веществ и помогает расщеплять жиры (внимание тем, кто на диете!).

Томатный

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ликопин в высокой концентрации. Томатный сок пьют при гипертонии, запорах и гастритах. Лучше всего он работает за 20 минут до еды. Самое важное в томатном соке — это

Ликопин, которым богат сок Добрый «Томат» — один из самых мощных антиоксидантов, он предотвращает развитие атеросклероза и защищает от ишемической болезни сердца. Его постоянное присутствие является обязательным звеном антиоксидантной защиты. Важно, что это вещество не вырабатывается человеческим организмом, его можно получить только извне, и свежие помидоры тут не помогут — ликопин образуется в томатах только при термической обработке.

Ликопин поддерживает здоровье сердца и сосудов, тормозит образование атеросклеротических бляшек, защищает стенки сосудов от тромбов, снижает давление, повышает прочность костей, помогает сохранять зрение и оберегает мужчин от проблем с простатой. В сочетании с витамином Е (а именно так сбалансирован сок Добрый «Томат») защищает организм от преждевременного старения.

Входящая в состав томатного сока клетчатка помогает бороться с ожирением, целлюлитом и атеросклерозом, нормализует обмен веществ, снижает уровень холестерина и сахара в крови.

Кроме того, томатный сок — самый низкокалорийный, в большом стакане (250 мл) сока всего 40 ккал, а выпив его перед обедом, вы гарантированно уменьшите свою порцию еды.

Апельсиновый

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Апельсиновый сок — лучший помощник в борьбе с осенней хандрой и повсеместными простудами. Порция выпитого за завтраком апельсинового сока активизирует мозг и заряжает бодростью на весь день.

Самое ценное в нем — витамин С (кстати, в одном стакане апельсинового нектара Добрый содержится более 50% от суточной нормы*). Пользу витамина С трудно переоценить: он повышает иммунитет и снижает вероятность ОРВИ, улучшает здоровье зубов, десен и костей, укрепляет сосуды и способствует заживлению ран. Это один из важных для человеческого организма антиоксидантов. В иммунной системе витамин С противостоит возбудителям болезней, паразитов, вирусов, микробов.

Как природный антиокислитель, он защищает организм от свободных радикалов. Кроме того, витамин С оказывает важное влияние на психику — стимулирует выработку гормонов, нейропептидов и возбуждающих нервную систему веществ, ответственных за хорошее настроение и положительные эмоции.

Сам по себе человеческий организм не вырабатывает и не накапливает витамин С, поэтому так важно включать в ежедневный рацион содержащие его соки и нектары. Воздействие на организм сохраняется, как правило, в течение 8-14 часов, после чего полезные свойства ослабевают.

содержит природные пектины — пищевые волокна, которые крайне важны в питании человека. Они создают чувство насыщения, стимулируют перистальтику, хорошо влияют на кишечную микрофлору, связывают и выводят из кишечника тяжелые металлы, токсичные вещества, радиоизотопы, холестерин. Добавьте его в рацион, если блюдо слишком калорийное и все его составляющие термически обработаны (скажем, если вы едите пасту с разнообразными соусами). Существует огромное многообразие фруктовых соков и нектаров, каждый из которых по-своему полезен и может помочь решить ту или иную проблему в организме. И что бы вы ни готовили — имеет смысл добавить к еде стакан сока. Он поможет сбалансировать ваш рацион и восполнить недостаток тех или иных веществ в организме. Например, нектар Добрый «Персик-Яблоко» содержит природные пектины — пищевые волокна, которые крайне важны в питании человека. Они создают чувство насыщения, стимулируют перистальтику, хорошо влияют на кишечную микрофлору, связывают и выводят из кишечника тяжелые металлы, токсичные вещества, радиоизотопы, холестерин. Добавьте его в рацион, если блюдо слишком калорийное и все его составляющие термически обработаны (скажем, если вы едите пасту с разнообразными соусами).

Добрый «Мультифрукт» помимо витамина С содержит провитамин А, важнейший элемент для производства организмом коллагена, который к тому же играет огромную роль в поддержании выносливости организма. Так что если ваш обед не состоит из фруктов и красной рыбы — смело запивайте его нектаром «Мультифрукт». А нектарпомимо витамина С содержит провитамин А, важнейший элемент для производства организмом коллагена, который к тому же играет огромную роль в поддержании выносливости организма. Так что если ваш обед не состоит из фруктов и красной рыбы — смело запивайте его нектаром

Яблочным соком особенно полезно будет запить любую еду, содержащую железо, например, гречку или мясо, ведь яблочная кислота поможет железу усвоиться, и вы сможете избежать анемий.

Томатный сок поможет сбалансировать обильный жирный ужин, его стоит добавлять к еде в любых ситуациях, когда вы позволяете себе гастрономические излишества.

Ну а апельсиновый сок просто добавляйте к любому завтраку осенью и весной, когда на улице промозгло и сыро, а вокруг бушуют эпидемии ОРВИ.

и наслаждаться жизнью. Словом, о пользе соков и нектаров можно говорить бесконечно, недаром существует даже отдельное направление в диетологии — сокотерапия. Дело за малым: подобрать себе нужный вкус и наслаждаться жизнью.

*Рекомендованной для питания детей 3-х лет в соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.3.1.2432-08