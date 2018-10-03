Почему опасно есть остывшее мясо

Многие из нас любят есть на завтрак холодное мясо, а кто-то предпочитает брать его с собой на работу: удобно и не нужно разогревать, чтобы быстро перекусить прямо на рабочем месте. Кажется, что мясо в любом виде полезно и питательно, однако на самом деле это не так. Есть холодную еду, а тем более, остывшее мясо, вредно для нашего организма. Такая привычка может привести к серьезным проблемам со здоровьем и конкретно с пищеварительной системой.

Дело в том, что наш желудок быстрее всего переваривает горячую пищу. А вот холодное мясо — слишком тяжелая задача для пищеварительной системы. Потому что желудок не может переработать остывшую еду и сначала вынужден ее в буквальном смысле разогревать. К таким выводам ученые пришли еще в начале прошлого века.

«Можно начинать обед с замороженных сырых устриц, затем есть горячий суп, а потом переключаться на мороженое и запить все это обжигающим кофе. Но температура желудка при этом не изменится даже на полградуса»,

— написал нью-йоркский профессор Уильям Гилман Томпсон в 1905 году в своей книге «Практическая диета». Он провел ряд экспериментов с пациентами, в ходе которых с помощью специальных устройств измерял температуру желудка сразу же после попадания в него пищи разной температуры.

Современные специалисты поддерживают выводы Томпсона. Доцент медицины в одной из больниц Джорджтауна в американском округе Колумбия Марк Маттар заявил в интервью порталу Everyday Health, что теплая еда — залог нормальной работы пищеварительной системы. Он напомнил, что наши бабушки всегда советовали пить при спазмах и болях горячий суп или чай. Это не случайно: горячее помогает мышцам расслабиться и успокаивает желудок, а также благотворно влияет на слизистые.

Маттар убежден: холодная еда вызывает у нашего организма дискофморт. В итоге реакция на нее может быть самой разной: от запора до сильной диареи. «Я сам, например, люблю размораживать холодную воду и пить ее. Но если моя жена последует моему приему, у нее заболит живот», — отметил Маттар, приводя пример пагубного воздействия холода на наше пищеварение.

Следует запомнить, что лучше всего есть мясо, температура которого достигает хотя бы 37 градусов (а лучше 40). Тогда ваша пищеварительная система не будет тратить силы и время на разогрев еды и приступит сразу к ее переработке. В итоге все полезные вещества поступят в кровь, белки правильно расщепятся, а ваш кишечник не будет вынужден принимать целые куски пищи.