Продукты-подделки, которые мы едим каждый день

В последние годы в тренде правильное питание. Люди стали, наконец, серьезнее относиться к своему здоровью и следить за тем, что именно они едят. Однако, даже тщательный выбор продуктов еще не является гарантией того, что пища действительно будет полезной. Производители научились подделывать практически любой продукт, чтобы снизить свои затраты. И многие из таких подделок вполне могут оказаться на вашем столе.

Сметана

Этот очень полезный продукт насыщен белком, способен нормализовать микрофлору кишечника и даже помогает восстановить силы. Сметана очень полезна, но лишь в том случае, если она натуральная. Этот кисломолочный продукт — один из самых популярных в молочной «линейке». Производят ее в промышленных масштабах, часто предпочитая количество качеству.

Молочный белок в сметане часто заменяют соевым, а вместо животного жира используют растительный. Натуральная же сметана должна делаться только из сливок и закваски.

Как проверить: Чтобы определить, натуральный ли продукт на вашем столе, попробуйте растворить ложку сметаны в кипятке. Настоящая сметана растворится в воде полностью, а фальсификат даст осадок.

Мед

Производство и сбор натурального меда — довольно трудоемкий процесс, поэтому и цена этого продукта довольно высока. Но, как мы знаем, стоимость не всегда определяет качество. Под видом дорогого меда часто продают подделки.

Часто за натуральный продают дешевый мед из Китая, в котором, по сути, и пыльцы нет. Другой вариант — пчел просто кормят сахарным сиропом, перерабатывая который они «выдают» фальшивый мед, в котором нет совершенно никакой пользы. Чтобы придать продукту нужные цвет и консистенцию, туда добавляют пестициды, крахмал и другие вещества.

Как проверить: первое, на что следует обратить внимание, это запах. Фальсификат либо совсем не обладает запахом, либо он излишне приторный. Также в мед можно добавить каплю йода: если появится синий цвет, значит, в продукт добавлен крахмал.

Мясо

Покупая отличный на вид кусок говядины или свинины, вы вполне можете приобрести подделку. Дело в том, что умельцы-производители научились из остатков мясной продукты делать целые куски мяса. Для этого они используют специальный мясной клей (говяжий или свиной тромбин). Продают такое склеенное мясо по обычной цене.

Как проверить: к сожалению, на вид и на вкус отличить склеенное мясо от цельного куска вы никак не сможете.

Зеленый горошек

Даже такой, казалось бы, простой продукт, как консервированный горошек тоже подделывают. Почему бы не воспользоваться тем, что консервы отличаются от натуральных продуктов, а, значит, фальсификат не так просто обнаружить? Китайские производители, например, производят поддельный зеленый горошек из подкрашенной в зеленый цвет соевой муки, скатанной в шарики.

Как проверить: обратите внимание на цвет продукта в банке. Качественный консервированный горошек, как правило, имеет неяркий оттенок.

Апельсиновый сок

Этот напиток, к сожалению, не всегда производят из апельсинов. Часто это просто подкрашенная вода с добавлением сахара, аскорбиновой кислоты, глутамата натрия и ароматизаторов. Бывает, что за апельсиновый сок выдают и более дешевый яблочный, добавляя в него соответствующие ароматизаторы.

Как проверить: добавьте в сок немного соды и нагрейте до 100 градусов. Натуральный продукт должен потемнеть, а цвет фальсификата не изменится. Чтобы понять, добавлены ли в напиток ароматизаторы, достаточно капнуть несколько его капель на руку и попробовать втереть в кожу. Если увидите маслянистые следы, значит, ароматизаторы в соке есть.