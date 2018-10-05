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Продукты, которые можно есть ночью
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Продукты, которые можно есть ночью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Если вы тоже любите заглянуть в холодильник в час ночи, то вам пригодится этот список.

Куриная грудка

Или белое мясо любой другой птицы. Этот продукт содержит много белка и почти не содержит жиров. Белое мясо можно приготовить на гриле или потушить, главное — не использовать масло.

Тыква

Сейчас как раз сезон тыквы, которая не только полезна, но и не калорийна. А тыквенный крем-суп со специями можно есть даже в холодном виде, если вам лень его разогревать в ночи.

Кефир

Кисломолочный напиток, который смело можно пить ночью, не боясь набрать лишние килограммы. Кефир хорошо утоляет голод и улучшает пищеварение.

Камбала, треска и другая нежирная рыба

Нежирная морская рыба богата белком, а на ее переваривание требуется менее трех часов.

Яйца

Вы удивитесь, но их можно есть не только на завтрак. Куриные белок и желток сбалансированы по составу и быстро утоляют чувство голода, не перегружая желудок.

Банан

Да, бананы довольно калорийны, но если вам нужно быстро утолить голод, то это отличный вариант.
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