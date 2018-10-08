Авокадо и другие самые действенные афродизиаки

Если вы чувствуете, что любовь превращается в привычку и физическая близость с любимым становится однообразной до зевоты, афродизиаки — способ разбудить чувства и привнести изюминку в вашу жизнь. Правда, не все афродизиаки одинаково влияют на мужчин и женщин. Поэтому мы подобрали для вас пять универсальных и самых действенных возбуждающих средств для поддержания в тонусе ваших любовных отношений.

Авокадо

Еще древние ацтеки считали, что авокадо обладает сильным возбуждающим эффектом. Поэтому девственницы не имели право собирать эти фрукты. Позднее подобный запрет появился и в Испании: после того как знаменитый конкистадор и путешественник Эрнан Кортес привез авокадо на испанскую землю, его объявили символом разврата. Не удивляйтесь: всему виной внешнее сходство авокадо с мужскими половыми органами.

В XVIII веке авокадо стал любимым фруктом французского Короля-Солнце: Людовик XIV полагал, что этот плод повышает либидо. Так что действенность авокадо проверена временем. Этот плод замечательно подходит для романтического ужина с любимым: приготовьте изысканный салат с авокадо или запеките фрукт в духовке со специями и яйцом и подайте к столу. Возбуждающий эффект будет обеспечен.

Шоколад

С древних времен шоколад подавался во время церемоний заключения брака и помолвки, а у майя и ацтеков он считался даром богов. Ацтекский правитель Монтесума, прежде чем возлечь с одной из своих 500 жен, выпивал шоколадный напиток. В Европу шоколад попал после начала эпохи Великих географических открытий и почти сразу же стал популярным и очень дорогим напитком. Его называли «черным золотом».

На самом деле, магия шоколада проста: он способствует выработке серотонина, так называемого «гормона счастья», который, в свою очередь, вызывает желание близости и нежности. Так что неслучайно именно коробка шоколадных конфет считается отличным подарком любимому человеку.

Устрицы

Древние греки считали моллюсков священными животными, а жемчуг — камнем, помогающим добиться успеха в делах любовных. Дело в том, что богиня любви и красоты Афродита появилась из раскрытой раковины. Во времена римской империи устрицы обязательно подавали на оргиях, а римляне принимали их в качестве средства от импотенции.

В XVIII легендарный герой-любовник Джакомо Казанова не ложился в постель с новой возлюбленной, пока не съедал 50 устриц. И поныне устрицы считаются не только изысканным угощением, но и мощным афродизиаком. К сожалению, это удовольствие не из дешевых. Но ужин со свежими устрицами может стать замечательным подарком любимому на годовщину и привнести новую нотку в вашу сексуальную жизнь.

Хурма

Официальное название этого фрукта Diospyros происходит от двух греческих слов и означает «божественный огонь». А в Грузии и Армении считается, что хурма приносит счастье в семейной жизни. С ней связана интересная легенда: у одной бедной женщины росли три дочери. Они были добрыми девочками, но, как назло, совершенно некрасивыми. Однажды к женщине во сне явился дух и сказал ей, что дочери должны отведать божественный фрукт — тогда будет им счастье. Женщина послушала совет духа, утром сорвала свежую хурму и дала дочерям. Они начали хорошеть на глазах. У них не было отбоя от женихов. Вскоре девушки вышли замуж, а их мать больше не знала горя благодаря заботе их мужей.

Сегодня хурма считается действенным афродизиаком: в ее состав входит цинк, который способствует выработке тестостерона у мужчин и усиливает либидо. Кроме того, хурма — натуральный и очень бюджетный антидепрессант, быстро поднимающий настроение благодаря гормону удовольствия — дофамину.

Клубника

Говоря об афродизиаках, нельзя забыть о самом популярном — клубнике. В древнем Риме эта ягода считалась символом богини любви Венеры, а в средневековой Франции молодожены должны были первые недели после свадьбы есть клубничный суп для поддержания и закрепления чувств.

Почему клубника разжигает желание? В ней, как и в хурме, содержится большое количество цинка, усиливающего половое влечение. Кроме того клубника внешне похожа на соски возбудившейся женщины, что само по себе может разбудить воображение. Так что непременно купите клубнику для романтического вечера с любимым, а еще лучше — совместите два афродизиака и приготовьте фондю с шоколадом.

Конечно, афродизиаки — это не магическое любовное зелье: использовав их, вы не влюбите в себя объект вашей привязанности. Но зато они могут сыграть роль дополнительных стимуляторов и разжечь потухнувшую страсть, особенно в устоявшихся и потонувших в быту отношениях.