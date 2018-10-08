Ещё
Рецепт супа из сельдерея для похудения
Далее:
Читайте также:
Ещё

Рецепт супа из сельдерея для похудения 

Карельские вести 3 часа назад
Фото: Карельские вести
Если ты следишь за своей фигурой, мы предлагаем тебе своеобразный, легкий, а главное, витаминный суп из сельдерея для похудения. Он способен не только утолить голод и разнообразить твой летний стол, но еще и помочь избавиться от лишнего веса.
Однако не забывай, чтобы добиться хороших результатов, для похудения мало только придерживаться диеты, необходим еще и комплекс физических упражнений.
Главное преимущество этого супа в том, что его можно есть практически без ограничения. Сочетание продуктов в супе разработано таким образом, что чем больше ты его ешь, тем больше худеешь. Это происходит за счет того, что на усвоение сельдерея нашим организмом тратится больше калорий, чем мы получаем при его употреблении.
По рецепту супа из сельдерея для похудения тебе понадобится:
300 г сельдерея (корень, стебель и листья),
500 г помидоров,
500 г капусты,
300 г лука,
2 шт. зеленого болгарского перца,
специи по вкусу (горький молотый перец, душистый перец, кориандр),
щепотка соли,
2 л воды.
Рецепт супа из сельдерея для похудения:
Все овощи помой, порежь средними кусочками.
Все, кроме листьев, забрось в кипящую воду и вари в течение 10 минут на большом огне.
Затем убавь огонь, положи в суп листья сельдерея и вари еще 10 минут на медленном огне.
Посоли и добавь специи по вкусу.
Сними с огня, дай супу из сельдерея для похудения немного остыть и настояться.
Измельчи блендером суп до состояния пюре. Суп из сельдерея для похудения готов.
Приятного аппетита!
Карельские вести: последние новости
30 продуктов с омолаживающим эффектом Жиросжигающие коктейли: попрощайтесь с лишними килограммами Свекольный салат с крабовыми палочками
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как живет женщина, родившая 38 детей25
«Жалею, что вышла за американца»52
Шпица получила предложение прямо на сцене
Безрукова прокомментировала слухи о беременности5
«Он насиловал меня и запрещал закрывать глаза»: лауреат Нобелевской премии мира рассказала о своей жизни в ИГИЛ3
Видео
02:59
Куда пропала Светлана Лазарева
Звёзды
05:19
Звезды, которые в 50 выглядят на 30
Звёзды
02:36
Как выглядит 14-летняя дочь Юлии Волковой
Звёзды
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:54
Как кумир домохозяек изменил имидж
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение