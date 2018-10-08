Рецепт супа из сельдерея для похудения

Если ты следишь за своей фигурой, мы предлагаем тебе своеобразный, легкий, а главное, витаминный суп из сельдерея для похудения. Он способен не только утолить голод и разнообразить твой летний стол, но еще и помочь избавиться от лишнего веса.

Однако не забывай, чтобы добиться хороших результатов, для похудения мало только придерживаться диеты, необходим еще и комплекс физических упражнений.

Главное преимущество этого супа в том, что его можно есть практически без ограничения. Сочетание продуктов в супе разработано таким образом, что чем больше ты его ешь, тем больше худеешь. Это происходит за счет того, что на усвоение сельдерея нашим организмом тратится больше калорий, чем мы получаем при его употреблении.

По рецепту супа из сельдерея для похудения тебе понадобится:

300 г сельдерея (корень, стебель и листья),

500 г помидоров,

500 г капусты,

300 г лука,

2 шт. зеленого болгарского перца,

специи по вкусу (горький молотый перец, душистый перец, кориандр),

щепотка соли,

2 л воды.

Рецепт супа из сельдерея для похудения:

Все овощи помой, порежь средними кусочками.

Все, кроме листьев, забрось в кипящую воду и вари в течение 10 минут на большом огне.

Затем убавь огонь, положи в суп листья сельдерея и вари еще 10 минут на медленном огне.

Посоли и добавь специи по вкусу.

Сними с огня, дай супу из сельдерея для похудения немного остыть и настояться.

Измельчи блендером суп до состояния пюре. Суп из сельдерея для похудения готов.

Приятного аппетита!