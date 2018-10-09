5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов

Хотите почувствовать себя звездой экрана? Стать персонажем любимого фильма? Это просто — достаточно приготовить культовый напиток. Не только прикоснуться к прекрасному, но и выпить его — неплохое развлечение для ненастного осеннего дня. Приготовьте коктейль по мотивам любимого фильма — и устраивайтесь перед экраном поудобнее!
Молочный коктейль за 5 долларов от Мии Уоллес из «Криминального чтива»
Вам потребуется:
2 шарика ванильного мороженого,
1 стакан молока,
1 ч. ванильного сахара.
Приготовить:
Просто — смешать в блендере до образования пены.
«Космополитен» от Кэрри Бредшоу
Этот коктейль — фирменный напиток героинь сериала «Секс в большом городе». Довольно легкий, в красивом бокале, «Космо» — нравится всем девочкам. И совсем юным, и в прекрасном возрасте — «немного за тридцать».
Вам понадобится:
40 мл цитрусовой водки,
20 мл цитрусового ликера,
50 мл клюквенного сока,
10 мл сока лайма,
апельсиновая цедра,
200 г льда в кубиках.
Приготовление:
Налейте в шейкер ингредиенты, перелейте в охлажденный бокал. Зажгите над коктейлем горелку и выжмите на нее масло из апельсиновой цедры. Напоследок украсьте полоской цедры.
Orange Whip от Бертона Мерсера
Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».
Вам понадобится:
коньяк, сухой вермут, ликер «Orange Curacao», пастис — в равных пропорциях.
Приготовление:
Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Хорошенько перемешайте и перелейте в бокал для коктейля.
«Белый русский» от Лебовски
Интересно, что до выхода культовой комедии братьев Коэнов «Белый русский» считался исключительно женским коктейлем. И это не удивительно: даже если учесть, что половину его содержимого составляет водка, на вкус он довольно сладкий.
Вам понадобится:
водка 30 мл,
кофейный ликер 30 мл,
нежирные сливки 30 мл,
лед в кубиках 120г
Приготовление:
Наполнить стакан кубиками льда доверху, налить сливки, кофейный ликер и водку. Размешивать коктейльной ложкой, пока не замерзнут стенки.
Vesper от Джеймса Бонда
Рецепт коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино „Рояль“» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части Gordon’s, одна часть водки и половина части Kina Lillet». Последний ингредиент можно заменить любым вермутом.
Прготовление:
Нужно взять 6 частей джина, 2 части водки и 1 часть мартини, добавить столько же льда и хорошенько смешать в шейкере, Хорошенько встряхните, добавьте много льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.