Ещё
5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Планы на вечер: 5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Хотите почувствовать себя звездой экрана? Стать персонажем любимого фильма? Это просто — достаточно приготовить культовый напиток. Не только прикоснуться к прекрасному, но и выпить его — неплохое развлечение для ненастного осеннего дня. Приготовьте коктейль по мотивам любимого фильма — и устраивайтесь перед экраном поудобнее!

Молочный коктейль за 5 долларов от Мии Уоллес из «Криминального чтива»

Вам потребуется:
2 шарика ванильного мороженого,
1 стакан молока,
1 ч. ванильного сахара.
Приготовить:
Просто — смешать в блендере до образования пены.

«Космополитен» от Кэрри Бредшоу

Этот коктейль — фирменный напиток героинь сериала «Секс в большом городе». Довольно легкий, в красивом бокале, «Космо» — нравится всем девочкам. И совсем юным, и в прекрасном возрасте — «немного за тридцать».
Вам понадобится:
40 мл цитрусовой водки,
20 мл цитрусового ликера,
50 мл клюквенного сока,
10 мл сока лайма,
апельсиновая цедра,
200 г льда в кубиках.
Приготовление:
Налейте в шейкер ингредиенты, перелейте в охлажденный бокал. Зажгите над коктейлем горелку и выжмите на нее масло из апельсиновой цедры. Напоследок украсьте полоской цедры.

Orange Whip от Бертона Мерсера

Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».
Вам понадобится:
коньяк, сухой вермут, ликер «Orange Curacao», пастис — в равных пропорциях.
Приготовление:
Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Хорошенько перемешайте и перелейте в бокал для коктейля.

«Белый русский» от Лебовски

Интересно, что до выхода культовой комедии братьев Коэнов «Белый русский» считался исключительно женским коктейлем. И это не удивительно: даже если учесть, что половину его содержимого составляет водка, на вкус он довольно сладкий.
Вам понадобится:
водка 30 мл,
кофейный ликер 30 мл,
нежирные сливки 30 мл,
лед в кубиках 120г
Приготовление:
Наполнить стакан кубиками льда доверху, налить сливки, кофейный ликер и водку. Размешивать коктейльной ложкой, пока не замерзнут стенки.

Vesper от Джеймса Бонда

Рецепт коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино „Рояль“» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части Gordon’s, одна часть водки и половина части Kina Lillet». Последний ингредиент можно заменить любым вермутом.
Прготовление:
Нужно взять 6 частей джина, 2 части водки и 1 часть мартини, добавить столько же льда и хорошенько смешать в шейкере, Хорошенько встряхните, добавьте много льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.
Passion.ru: последние новости
Продукт недели: пшено 56-летняя Роза Сябитова рисковала здоровьем ради фигуры 6 причин радоваться осени и не впадать в депрессию
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Звездные разлучницы, которые увели мужчин из семьи25
Как живет женщина, родившая 38 детей26
Нижнее белье девушки вызвало проблемы на работе
Куда пропала Светлана Лазарева
«Для многих мужчин ты терапевт в стрингах!»1
Видео
02:59
Куда пропала Светлана Лазарева
Звёзды
05:19
Звезды, которые в 50 выглядят на 30
Звёзды
02:36
Как выглядит 14-летняя дочь Юлии Волковой
Звёзды
04:32
Детские лайфхаки из СССР
Дети
00:13
5-летняя девочка может поднять 30 килограммов
Дети
10:47
Насколько хорошо развита ваша память
Психология
00:48
Фадеева заподозрили в романе с Серябкиной
Звёзды
00:33
Любовь Успенская побрила дочь налысо
Звёзды
00:54
Как кумир домохозяек изменил имидж
Звёзды
00:22
Звезды, которые пренебрегают личной гигиеной
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение