Планы на вечер: 5 оригинальных коктейлей из популярных фильмов

Хотите почувствовать себя звездой экрана? Стать персонажем любимого фильма? Это просто — достаточно приготовить культовый напиток. Не только прикоснуться к прекрасному, но и выпить его — неплохое развлечение для ненастного осеннего дня. Приготовьте коктейль по мотивам любимого фильма — и устраивайтесь перед экраном поудобнее!

Молочный коктейль за 5 долларов от Мии Уоллес из «Криминального чтива»

Вам потребуется:

2 шарика ванильного мороженого,

1 стакан молока,

1 ч. ванильного сахара.

Приготовить:

Просто — смешать в блендере до образования пены.

«Космополитен» от Кэрри Бредшоу

Этот коктейль — фирменный напиток героинь сериала «Секс в большом городе». Довольно легкий, в красивом бокале, «Космо» — нравится всем девочкам. И совсем юным, и в прекрасном возрасте — «немного за тридцать».

Вам понадобится:

40 мл цитрусовой водки,

20 мл цитрусового ликера,

50 мл клюквенного сока,

10 мл сока лайма,

апельсиновая цедра,

200 г льда в кубиках.

Приготовление:

Налейте в шейкер ингредиенты, перелейте в охлажденный бокал. Зажгите над коктейлем горелку и выжмите на нее масло из апельсиновой цедры. Напоследок украсьте полоской цедры.

Orange Whip от Бертона Мерсера

Этот коктейль из рома, водки и апельсинового сока со льдом стал популярным благодаря герою Джона Кэнди в фильме «Братья Блюз».

Вам понадобится:

коньяк, сухой вермут, ликер «Orange Curacao», пастис — в равных пропорциях.

Приготовление:

Наполните шейкер кубиками льда. Добавьте все ингредиенты. Хорошенько перемешайте и перелейте в бокал для коктейля.

«Белый русский» от Лебовски

Интересно, что до выхода культовой комедии братьев Коэнов «Белый русский» считался исключительно женским коктейлем. И это не удивительно: даже если учесть, что половину его содержимого составляет водка, на вкус он довольно сладкий.

Вам понадобится:

водка 30 мл,

кофейный ликер 30 мл,

нежирные сливки 30 мл,

лед в кубиках 120г

Приготовление:

Наполнить стакан кубиками льда доверху, налить сливки, кофейный ликер и водку. Размешивать коктейльной ложкой, пока не замерзнут стенки.

Vesper от Джеймса Бонда

Рецепт коктейля, появившегося в 1953 году в книге «Казино „Рояль“» о Джеймсе Бонде, звучит так: «Три части Gordon’s, одна часть водки и половина части Kina Lillet». Последний ингредиент можно заменить любым вермутом.

Прготовление:

Нужно взять 6 частей джина, 2 части водки и 1 часть мартини, добавить столько же льда и хорошенько смешать в шейкере, Хорошенько встряхните, добавьте много льда и длинную, тонкую спираль кожуры лимона.