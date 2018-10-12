Ещё
Как правильно выбирать овощи и фрукты
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как правильно выбирать овощи и фрукты 

Российская Газета + ещё 10 8 часов назад
Фото: Российская Газета
"Роспотребнадзор рекомендует потребителям покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции", — говорится в сообщении службы.
Необходимо также обращать внимание на их внешний вид и условия хранения овощей и фруктов, при необходимости спросить у продавца сопроводительные документы на продукцию.
При этом Роспотребнадзор предупредил покупателей о том, что никтратомеры, по сути, замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями. При этом обходятся такие устройства от 5 до 8 тысяч рублей.
Роспотребнадзор отмечает, что, по заверениям продавцов, нитратомеры "будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции". Служба совместно с научно-исследовательскими институтами проводит исследование наиболее популярных приборов, которые продаются на российском рынке. И представит результаты оценки их результативности.
Российская Газета: последние новости
Названы самые популярные курорты России в середине осени На Дону разработан концепт роботизированной китайской чайханы Ученые рассказали о главном признаке счастливых отношений‍
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От чего защищают мурашки9
«Старший сын слетел с катушек, бил меня»33
«А ты не пробовала голодать?»: о жадных мужчинах8
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили24
Руки-крюки: поразительно ужасные свадебные фото42
Видео
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
04:37
Звезды, которые родили, едва окончив школу
Звёзды
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение