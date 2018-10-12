Как правильно выбирать овощи и фрукты

Роспотребнадзор рекомендует потребителям покупать овощи и фрукты только в местах санкционированной торговли, где ведется контроль за качеством и безопасностью продукции", — говорится в сообщении службы.

Необходимо также обращать внимание на их внешний вид и условия хранения овощей и фруктов, при необходимости спросить у продавца сопроводительные документы на продукцию.

При этом Роспотребнадзор предупредил покупателей о том, что никтратомеры, по сути, замеряют лишь электропроводимость, сопроводительные документы на приборы зачастую выданы с нарушениями. При этом обходятся такие устройства от 5 до 8 тысяч рублей.

Роспотребнадзор отмечает, что, по заверениям продавцов, нитратомеры "будто бы способны определить наличие и количество нитратов в плодоовощной продукции". Служба совместно с научно-исследовательскими институтами проводит исследование наиболее популярных приборов, которые продаются на российском рынке. И представит результаты оценки их результативности.