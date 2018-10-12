Назван самый вкусный шоколад

Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование качества шоколада с орехами. В нем участвовали образцы семи брендов: Dove, Ritter Sport, Munz, Milka, Fun Life, «Шарлиз» и «Аленка».

Эксперты центра вместе с сотрудниками организации «Ростест-Москва» оценивали шоколад по нескольким критериям, среди которых вкус, запах, консистенция, структура, массовая доля орехов и какао, наличие трансжиров.

Больше всего орехов оказалось в шоколаде Ritter Sport — 28 процентов, меньше всего — в Milka (восемь процентов). Сами орехи тоже прошли отдельное тестирование на кислотное число. Самые свежие орехи обнаружены в шоколаде Munz и Ritter Sport, несвежие — в «Аленке».

Во всех образцах содержится достаточно какао и молочного жира и даже больше, чем указано в маркировке.

«Транс-изомеры жирных кислот могут присутствовать в шоколаде за счет молочного жира. И в 4 из 7 образцов они, действительно, есть, но в очень небольших количествах. Нет трансжиров в «Аленке», «Шарлиз» и Munz», — говорится в исследовании.

Также проверенные образцы шоколада оказались безопасными по микробиологическим показателям: в них не обнаружены патогенные микроорганизмы, дрожжи и плесени, а ртуть, свинец, мышьяк и кадмий присутствуют в минимальной концентрации.

Из-за недостатков, связанных со вкусом, шоколад Fine Life, «Аленка», «Шарлиз» и Milka внесен в список товаров с замечаниями.