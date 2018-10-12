Ещё
Назван самый вкусный шоколад
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван самый вкусный шоколад 

Lenta.ru + ещё 9 9 часов назад
Фото: Lenta.ru
Экспертный центр Союза потребителей Росконтроль провел исследование качества шоколада с орехами. В нем участвовали образцы семи брендов: Dove, Ritter Sport, Munz, Milka, Fun Life, «Шарлиз» и «Аленка».
Эксперты центра вместе с сотрудниками организации «Ростест-Москва» оценивали шоколад по нескольким критериям, среди которых вкус, запах, консистенция, структура, массовая доля орехов и какао, наличие трансжиров.
Больше всего орехов оказалось в шоколаде Ritter Sport — 28 процентов, меньше всего — в Milka (восемь процентов). Сами орехи тоже прошли отдельное тестирование на кислотное число. Самые свежие орехи обнаружены в шоколаде Munz и Ritter Sport, несвежие — в «Аленке».
Во всех образцах содержится достаточно какао и молочного жира и даже больше, чем указано в маркировке.
«Транс-изомеры жирных кислот могут присутствовать в шоколаде за счет молочного жира. И в 4 из 7 образцов они, действительно, есть, но в очень небольших количествах. Нет трансжиров в «Аленке», «Шарлиз» и Munz», — говорится в исследовании.
Также проверенные образцы шоколада оказались безопасными по микробиологическим показателям: в них не обнаружены патогенные микроорганизмы, дрожжи и плесени, а ртуть, свинец, мышьяк и кадмий присутствуют в минимальной концентрации.
Из-за недостатков, связанных со вкусом, шоколад Fine Life, «Аленка», «Шарлиз» и Milka внесен в список товаров с замечаниями.
Последние новости
Нагиев рассказал о съемках в окровавленных трусах Глюкозу высмеяли за фотошоп на откровенном фото Отец изуродовал дочь фотоаппаратом
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
От чего защищают мурашки9
«Старший сын слетел с катушек, бил меня»33
«А ты не пробовала голодать?»: о жадных мужчинах8
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили24
Руки-крюки: поразительно ужасные свадебные фото42
Видео
04:42
Кого вытолкнули в шоу-бизнес «Непоседы»
Звёзды
10:06
Как Моника Беллуччи добилась известности
Звёзды
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
04:37
Звезды, которые родили, едва окончив школу
Звёзды
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение