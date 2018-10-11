Глупые мифы о замороженных продуктах

То что морозилка такая же часть кухни как шкафчики и, собственно, сам холодильник никому не мешает рассматривать ее как некую обособленную область, обладающую особыми качествами. Мало кто заморачивается с расклеиванием этикеток, содержащих информацию о дате размещения продукта в морозильной камере. Обычно в морозилку сначала все складывается как в бездонный шкаф, а потом извлекается по принципу «когда вспомнили, достали». Подобный подход, а точнее его отсутствие, к хранению в морозилке приводит к тому, что вокруг ее содержимого вырастает огромное количество мифов. Пришло время развеять несколько довольно распространенных заблуждений на эту тему и сделать использование морозилки более эффективным и удобным.

Можно заморозить любые продукты

С утверждением, что заморозить можно все, не поспоришь. Только вот некоторым продуктам это абсолютно противопоказано и они не под каким предлогом не должны оказаться в морозилке. Помимо того, что продукты нужно заморозить, их потом еще необходимо правильно разморозить, а при оттаивании часть из них утрачивает свою текстуру, вкусовые качества и внешний вид. Потому в морозилке нельзя хранить кофейные зерна, нежные овощи, сливочные соусы, масло, а также яйца, консервы и многие другие продукты — после разморозки их просто невозможно будет есть.

Продукты могут храниться в морозилке вечно

Как бы вам того не хотелось, морозилка — это не криокамера, в которой можно хранить стратегический запас на будущее. Худший враг замороженных продуктов — сочетание влажности и воздуха. Если еду максимально защитить от их воздействия, можно на какое-то время продлить срок хранения продуктов, но все равно он будет иметь определенный предел. Самый простой способ увеличить срок хранения — положить еду в вакуумный пакет. Для всех остальных видов упаковки стоит ориентироваться на рекомендуемые сроки хранения в морозильной камере. Так, при -18 градусах супы, рагу и кассероль можно хранить 2-3 месяца, приготовленное мясо 2-3 месяца, сырые стейки и отбивные 4-12 месяцев, приготовленную птицу 4 месяца, сырую птицу 9-12 месяцев.

Холод убивает бактерии

Заморожавание фактически делает бактерии неактивными, но мнение о том, что холод делает продукт безопасным, в корне ошибочное. Другими словами, если ваша еда попала в морозильник с какими-то бактериями на поверхности, когда она оттает, она по-прежнему будет содержать те же вредные бактерии. Единственный надежный способ избавиться от них — готовить размороженный продукт до безопасной внутренней температуры.

Замороженные продукты содержат меньше питательных веществ

Вообще-то, в реальности все бывает с точностью наоборот, то есть замороженные фрукты и овощи на проверку оказываются гораздо полезнее свежих. Объясняется это тем, что, как правило, эти продукты собираются на пике зрелости и сразу же замораживают. При этом в овощах и фруктах сохраняется максимум полезных свойств и витаминов. Чтобы свести к минимуму потерю полезных веществ, готовить подобные размороженные продукты нужно щадящим способом, например, на пару.

Продукты нельзя замораживать повторно

Если это в принципе возможно, лучше, конечно, избегать повторного замораживания. Хотя технически такой продукт есть безопасно, вам вряд ли понравится его вкус, особенно это касается сырого мяса, которое в процессе размораживания теряет много влаги, а вместе с ним и вкусовые качества. Как показывает практика, повторная заморозка возможна в том случае, если извлеченный из морозилки продукт оставался вне холодильника не более 2-х часов.

В морозилке продукты можно хранить там, где удобно

Дверь морозилки и пространство рядом с ней может и удобны с точки зрения доступности, однако, это не лучшие места для длительного хранения. Температура в этой части морозилки колеблется каждый раз, когда вы в нее заглядываете. Несмотря на то, что еда остается замороженной, эти колебания могут вызывать образование крупных кристаллов льда внутри продукта и нарушение его целостности. Чтобы предотвратить это, продукты следует разложить в морозильной камере или выдвижных ящиках по степени их актуальности, и все долгосрочные запасы положить ближе к задней стенке, а то что вам может понадобиться в скором времени расположить ближе к дверце или в отдельном ящике.