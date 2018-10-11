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Диета Мессии — секрет здоровья и долголетия футболиста
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Диета Мессии — секрет здоровья и долголетия футболиста 

Независимая Пресса 5 часов назад
Фото: Независимая Пресса
Лионель Месси — аргентинская звезда футбола и лучший бомбардир в истории испанской «Барселоны» и сборной Аргентины. Его карьера в футболе считается одной из самых длительных. Как объяснил сам Месси, его успех во много является отказом от прежних вредных привычек и переходом на здоровое питание.
Главной проблемой Месси было пристрастие к фаст-фуду и газированным напиткам с подростковых лет. Избавиться от этого от не мог очень долго, несмотря на требования тренеров, так как лишний вес мешал футболисту. Однажды даже пришлось убрать автомат для напитков, расположенный близко к раздевалке Месси. Как-то бывший менеджер Барселоны Чарли Рекшах признался в интервью, что Месси: «ест больше пиццы, чем следовало бы».
Любимым блюдом Месси было тонкое филе говядины, обжаренное в мелких сухарях. Тоже не совсем здоровая пища. Но в итоге футболист смог отказаться и от фаст-фуда, и от газировки, и от жареного мяса, когда понял, что его карьера напрямую зависит от питания.
С тех пор выносливость Месси как спортсмена значительно возросла. Диета Месси основана на идее, что продукты, содержащие сахар и рафинированные злаки, являются врагами процесса восстановления мышц и выздоровления.
Свежие фрукты, сухофрукты, орехи, семена и салаты, заправленные только оливковым маслом, — вот основные принципы режима питания Месси. Цельнозерновой рис или макаронные изделия также входят в число рекомендованных продуктов.
Месси резко сократил потребление мяса, что нелегко для любого аргентинца, но важно для футболиста, потому что организму приходится слишком усердно работать, чтобы переварить мясо и мясные продукты. Он также заменил газировку напитком, обогащенным кофеином. Месси очень любит крепкий кофе. В результате, он сбросил три килограмма и держит свой вес в 67 кг стабильным.
Месси перенес 11 травм в период с 2006 по 2013 год, но изменения в питании помогли ему быстрее восстановиться. Здоровое питание также положило конец странным рвотным припадкам Месси, с которым они сталкивался иногда в начале некоторых матчей.
После игры Месси старается как можно быстрее восстановить энергию, съев салат или суши. Алкоголь находится под полным запретом, а вот противовоспалительные куркума и рыба с высоким содержанием жирной кислоты Омега-3 — важная часть диеты футболиста.
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