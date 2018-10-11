Самые отвратительные напитки в мире

В мире существует колоссальное количество различных напитков. Но далеко не для всех некоторые жидкости приходятся по вкусу. Порой состав заставляет ужаснуться.

Существует особый сорт кофейных зерен "Копи-лювак", который делается из фекалий мусанга. Такой кофе совсем не дешевый. Маленькие зверьки мусанги любят полакомиться кофейными зернами, но в желудке они полностью перевариться не могут. Находясь там, зерна обогащаются уникальными пищеварительными ферментами, которые придают кофе особый утонченный вкус.

Итальянский ликер "Цинар" от фирмы Campari стали производить в 1995 году. Он имеет ужасный запах и зеленоватый цвет. Это довольно мерзкий напиток. Готовят его из пряных трав и настаивают на артишоках. "Цинар" подается со льдом перед едой в качестве аперитива.

Изначально "Егермейстер" продавался в аптеках в качестве пищевой добавки. Многим людям не нравится привкус лакрицы в этом напитке.

Чайный гриб комбуча нравится многим. Его настаивают в банках по нескольку дней. Получившуюся сладкую воду из-под гриба многие пьют с удовольствием, но для кого-то "грибная" жидкость выглядит устрашающе.