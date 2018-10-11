Ещё
Самые отвратительные напитки в мире
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые отвратительные напитки в мире 

Рамблер 1 час назад
В мире существует колоссальное количество различных напитков. Но далеко не для всех некоторые жидкости приходятся по вкусу. Порой состав заставляет ужаснуться.
Существует особый сорт кофейных зерен "Копи-лювак", который делается из фекалий мусанга. Такой кофе совсем не дешевый. Маленькие зверьки мусанги любят полакомиться кофейными зернами, но в желудке они полностью перевариться не могут. Находясь там, зерна обогащаются уникальными пищеварительными ферментами, которые придают кофе особый утонченный вкус.
Итальянский ликер "Цинар" от фирмы Campari стали производить в 1995 году. Он имеет ужасный запах и зеленоватый цвет. Это довольно мерзкий напиток. Готовят его из пряных трав и настаивают на артишоках. "Цинар" подается со льдом перед едой в качестве аперитива.
Изначально "Егермейстер" продавался в аптеках в качестве пищевой добавки. Многим людям не нравится привкус лакрицы в этом напитке.
Чайный гриб комбуча нравится многим. Его настаивают в банках по нескольку дней. Получившуюся сладкую воду из-под гриба многие пьют с удовольствием, но для кого-то "грибная" жидкость выглядит устрашающе.
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Посмотри на красотку, которая стала старухой»1
Гагарина поразила фанатов огромными «губами»2
Умеете ли вы флиртовать: тест1
«Он был безумен и полон ненависти»23
Им уже за 50, но они выглядят сексуальнее молодых58
Видео
05:30
Самые отвратительные напитки в мире
Еда
Знаменитые девушки, которым идет короткая стрижка
Звёзды
11:35
Безумные дома знаменитостей
Звёзды
02:04
Фото «самой сексуальной бабушки» удалили
Звёзды
10:16
Как быстро накачать пресс
Здоровье
00:59
Безруков признался, где живут его внебрачные дети
Звёзды
00:28
Валерия смутила поклонников фото на грани
Звёзды
00:28
Шнуров женится на эффектной блондинке
Звёзды
00:15
Российская актриса показала откровенное фото
Звёзды
03:29
Самые странные идеалы женской красоты
Красота
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение